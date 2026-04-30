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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट

एक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट

Farming Tips: इस किसान ने मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाकर पीले तरबूज और सफेद करेले जैसी अनोखी फसलें उगाई हैं. इन सब्जियों के बाजार में बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. आप भी जानें तरीका.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Apr 2026 01:14 PM (IST)
Farming Tips: इस किसान ने मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाकर पीले तरबूज और सफेद करेले जैसी अनोखी फसलें उगाई हैं. इन सब्जियों के बाजार में बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. आप भी जानें तरीका.

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एक किसान ने अपनी खेती में कुछ ऐसा नया किया है कि हर कोई दंग है. वह अपने खेत में सिर्फ साधारण आलू-प्याज नहीं उगा रहे. बल्कि पीले तरबूज, सफेद करेले और रंग-बिरंगी जुकिनी की खेती कर रहे हैं. उनकी यह अनोखी पहल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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खेती के इस बड़े बदलाव के पीछे उनकी मॉडर्न सोच और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का कमाल है. उन्होंने मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन जैसे एडवांस तरीकों का सहारा लिया है. जिससे पानी की भारी बचत हो रही है. इस तकनीक की वजह से फसलों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि उन्हें बाजार में आम सब्जियों के मुकाबले काफी ऊंचे दाम मिल रहे हैं.
खेती के इस बड़े बदलाव के पीछे उनकी मॉडर्न सोच और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का कमाल है. उन्होंने मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन जैसे एडवांस तरीकों का सहारा लिया है. जिससे पानी की भारी बचत हो रही है. इस तकनीक की वजह से फसलों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि उन्हें बाजार में आम सब्जियों के मुकाबले काफी ऊंचे दाम मिल रहे हैं.
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किसान ने अपने खेत में ऐसी विदेशी और अलग दिखने वाली सब्जियों को चुना है. जिनकी आजकल मार्केट में काफी डिमांड है. पीले तरबूज को देखकर जहां लोग हैरान रह जाते हैं. वहीं सफेद करेले और जुकिनी जैसी सब्जियां हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के बीच हाथों-हाथ बिक रही हैं. इन फसलों ने उनके खेत को एक खास पहचान दिला दी है.
किसान ने अपने खेत में ऐसी विदेशी और अलग दिखने वाली सब्जियों को चुना है. जिनकी आजकल मार्केट में काफी डिमांड है. पीले तरबूज को देखकर जहां लोग हैरान रह जाते हैं. वहीं सफेद करेले और जुकिनी जैसी सब्जियां हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के बीच हाथों-हाथ बिक रही हैं. इन फसलों ने उनके खेत को एक खास पहचान दिला दी है.
Published at : 30 Apr 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bitter Gourd Watermelon Farming Tips

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