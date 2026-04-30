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एक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट
Farming Tips: इस किसान ने मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाकर पीले तरबूज और सफेद करेले जैसी अनोखी फसलें उगाई हैं. इन सब्जियों के बाजार में बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. आप भी जानें तरीका.
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एक किसान ने अपनी खेती में कुछ ऐसा नया किया है कि हर कोई दंग है. वह अपने खेत में सिर्फ साधारण आलू-प्याज नहीं उगा रहे. बल्कि पीले तरबूज, सफेद करेले और रंग-बिरंगी जुकिनी की खेती कर रहे हैं. उनकी यह अनोखी पहल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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Published at : 30 Apr 2026 01:14 PM (IST)
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