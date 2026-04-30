एक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट

खेती के इस बड़े बदलाव के पीछे उनकी मॉडर्न सोच और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का कमाल है. उन्होंने मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन जैसे एडवांस तरीकों का सहारा लिया है. जिससे पानी की भारी बचत हो रही है. इस तकनीक की वजह से फसलों की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि उन्हें बाजार में आम सब्जियों के मुकाबले काफी ऊंचे दाम मिल रहे हैं.