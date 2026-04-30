मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में मचाया धमाल, किसानों को मिल रहा है इतने गुना मुनाफा

मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में एंट्री ली है जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया है. हम बात कर रहे हैं पुआल मशरूम की जिसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहा जाता है. इस मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है.