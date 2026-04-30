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मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में मचाया धमाल, किसानों को मिल रहा है इतने गुना मुनाफा
Puwal Mushroom: देशभर में अब बहुत से किसान मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच पुआल मशरूम की वैरायटी ने मार्केट में धूम मचा दी है. यह फसल किसानों को लागत का 5 गुना तक मुनाफा दे रही है.
आज के समय में भारत में खेती का नजारा काफी बदल चुका है और अब देश के बहुत से किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. कम जगह और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा देने की वजह से मशरूम आज किसानों की पहली पसंद बन गया है.
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Published at : 30 Apr 2026 03:51 PM (IST)
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