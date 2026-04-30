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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में मचाया धमाल, किसानों को मिल रहा है इतने गुना मुनाफा

मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में मचाया धमाल, किसानों को मिल रहा है इतने गुना मुनाफा

Puwal Mushroom: देशभर में अब बहुत से किसान मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच पुआल मशरूम की वैरायटी ने मार्केट में धूम मचा दी है. यह फसल किसानों को लागत का 5 गुना तक मुनाफा दे रही है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Apr 2026 03:51 PM (IST)
Puwal Mushroom: देशभर में अब बहुत से किसान मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच पुआल मशरूम की वैरायटी ने मार्केट में धूम मचा दी है. यह फसल किसानों को लागत का 5 गुना तक मुनाफा दे रही है.

आज के समय में भारत में खेती का नजारा काफी बदल चुका है और अब देश के बहुत से किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर मशरूम की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. कम जगह और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा देने की वजह से मशरूम आज किसानों की पहली पसंद बन गया है.

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मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में एंट्री ली है जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया है. हम बात कर रहे हैं पुआल मशरूम की जिसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहा जाता है. इस मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है.
मशरूम की इस वैरायटी ने मार्केट में एंट्री ली है जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया है. हम बात कर रहे हैं पुआल मशरूम की जिसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम भी कहा जाता है. इस मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है.
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जहां दूसरी किस्मों को उगने में काफी वक्त लगता है. वहीं पुआल मशरूम महज 12 से 15 दिनों के अंदर कटाई के लिए रेडी हो जाता है. कम समय में फसल मिलने की वजह से किसान एक के बाद एक कई साइकिल चलाकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं.
जहां दूसरी किस्मों को उगने में काफी वक्त लगता है. वहीं पुआल मशरूम महज 12 से 15 दिनों के अंदर कटाई के लिए रेडी हो जाता है. कम समय में फसल मिलने की वजह से किसान एक के बाद एक कई साइकिल चलाकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं.
Published at : 30 Apr 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Mushroom Farming Farming Tips

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