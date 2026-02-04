रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! वंदे भारत स्लीपर में बदला फूड मेन्यू, अब Veg साथ मिलेगा Non Veg ऑप्शन
Vande Bharat Sleeper Train: हावड़ा कामाख्या रूट पर चल रही वंदे भारत स्लीपर में खाने के ऑप्शन बदले हैं. अब यात्री टिकट बुकिंग के समय अपनी पसंद के अनुसार Veg या Non Veg चुन सकेंगे.
Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है. वंदे भारत स्लीपर में यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मिलती है. देश की पहली वंदे भारत स्लीपर हावड़ा से कामाख्या के बीच चल रही है. इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. अब इस हाई टेक ट्रेन में खाने के ऑप्शन पहले से मुकाबले बदल दिए गए हैं.
यात्रियों को जल्द ही Veg के साथ Non Veg फूड चुनने की सुविधा मिलेगी. यह बदलाव उन यात्रियों की पसंद को ध्यान में रखकर किया गया है. जिन्हें मछली, अंडा या चिकन खाना पसंद होता है. शुरुआत में सिर्फ वेज मेन्यू होने से कई यात्रियों को असुविधा हो रही थी. अब रेलवे ने बताया है कि मेन्यू में नॉन वेज ऑप्शन जोड़े जा रहे हैं. जिससे यात्रियों को मनपसंद खाना मिल सकेगा.
शुरुआत में सिर्फ Veg अब बदलेगा मेन्यू
17 जनवरी को इस ट्रेन के शुभारंभ के बाद यात्रियों को सिर्फ वेज खाना दिया जा रहा था. पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में ज्यादातर लोग नाॅन वेज खाना प्रिफर करते हैं. ऐसे में सिर्फ वेज खाना होने के चलते लोगों को असुविधा हो रही थी. इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी देखने को मिली. यात्रियों के रिएक्शंस और क्षेत्रीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मेन्यू को बदलने के फैसल किया है.
1 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बारे में कहा था कि जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को वेज के साथ नाॅनवेज का ऑप्शन मिलेगा. टिकट बुकिंग के वक्त ही यात्रियों को Veg या Non Veg ऑप्शन सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा. मेन्यू में चिकन, मछली और अंडे से जुड़े ऑप्शन शामिल किए जाएंगे.
नाॅन वेज मेन्यू में क्या मिलेगा?
नॉन वेज ऑप्शन जुड़ने के बाद यात्रियों को खाने में ज्यादा वैराइटी सिलेक्ट करने का मिलेगा. नए प्रावधान के तहत Veg में पनीर मसाला और Non Veg में चिकन डिश चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा. चिकन ग्रेवी करीब 70 ग्राम होगी. जिसमें 50 से 60 ग्राम बोनलेस चिकन परोसा जाएगा. इसे बंगाली या असमिया स्वाद के अनुसार तैयार किया जाएगा. बाकी प्लेट का मेन्यू पहले जैसा रहेगा. जिसमें जीरा कॉर्न पुलाव, तेहतर पराठा, मिक्स दाल, असमिया स्टाइल बीन्स और मिठाई में रसगुल्ला शामिल रहेगा.
