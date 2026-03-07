महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थमहिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स

हर चरण में हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल की आदतें आंखों को प्रभावित कर सकती हैं. सही समय पर जागरूकता और निवारक उपाय अपनाने से गंभीर आंखों की समस्याओं को रोका जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Mar 2026 11:59 AM (IST)
महिलाओं की आंखों की देखभाल उनके जीवन के हर चरण में बहुत जरूरी है. प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मिडल एज और मेनोपॉज हर चरण में हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल की आदतें आंखों को प्रभावित कर सकती हैं. सही समय पर जागरूकता और निवारक उपाय अपनाने से गंभीर आंखों की समस्याओं को रोका जा सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं की आंखें हर उम्र में खास देखभाल क्यों मांगती हैं.

आमतौर पर 12 से 19 साल की उम्र के बीच लड़कियों की आंखें तेजी से बदलती हैं. जिसका मुख्य कारण स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट पर ज्यादा समय बिताना है. ऐसे में डिजिटल आंखों का तनाव, मायोपिया, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जैसे संभावित समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच कराएं., धुंधली दूर दृष्टि या बार-बार सिरदर्द पर ध्यान दें.20-20-20 नियम अपनाएं यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें.
20 से 39 की उम्र में लाइफस्टाइल में बदलाव आंखों पर असर डालते हैं. लंबे समय तक काम, स्क्रीन का अधिक उपयोग, कॉन्टैक्ट लेंस. इनसे सूखी आंखें, संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान अस्थायी दृष्टि बदलाव जैसे समस्याएं हो सकती है. ऐसे में हर साल आंखों की जांच करवाएं, कॉन्टैक्ट लेंस साफ रखें, स्क्रीन का समय कम करें, सूखी आंखों के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज करें.
Published at : 07 Mar 2026 11:59 AM (IST)
