महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
हर चरण में हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल की आदतें आंखों को प्रभावित कर सकती हैं. सही समय पर जागरूकता और निवारक उपाय अपनाने से गंभीर आंखों की समस्याओं को रोका जा सकता है.
महिलाओं की आंखों की देखभाल उनके जीवन के हर चरण में बहुत जरूरी है. प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मिडल एज और मेनोपॉज हर चरण में हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल की आदतें आंखों को प्रभावित कर सकती हैं. सही समय पर जागरूकता और निवारक उपाय अपनाने से गंभीर आंखों की समस्याओं को रोका जा सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं की आंखें हर उम्र में खास देखभाल क्यों मांगती हैं.
Published at : 07 Mar 2026 11:59 AM (IST)
