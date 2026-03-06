हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें

Plot Buying Tips: प्लॉट खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और लोकेशन देखना काफी नहीं होता. निवेश करने से पहले जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है. जिससे आगे चलकर परेशानी न हो.

06 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Plot Buying Tips: प्लॉट खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और लोकेशन देखना काफी नहीं होता. निवेश करने से पहले जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है. जिससे आगे चलकर परेशानी न हो.

प्रॉपर्टी खरीदन लोगों के लिए जिंदगी का बड़ा फैसला होता है. अक्सर लोग लोकेशन और कीमत देखकर जल्दी निर्णय ले लेते हैं. लेकिन बाद में कागजों की गड़बड़ी सामने आ जाती है. ऐसे मामलों में पैसा फंस सकता है और कानूनी विवाद भी खड़े हो सकते हैं.

प्लॉट खरीदने से पहले उससे जुड़े जरूरी दस्तावेजों को चेक करना बेहद जरूरी माना जाता है. सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका मालिक है या नहीं. इसके लिए मदर डीड और पुराने सेल डीड की जांच की जाती है. इन दस्तावेजों से जमीन की पूरी हिस्ट्री सामने आती है.
प्लॉट खरीदने से पहले उससे जुड़े जरूरी दस्तावेजों को चेक करना बेहद जरूरी माना जाता है. सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका मालिक है या नहीं. इसके लिए मदर डीड और पुराने सेल डीड की जांच की जाती है. इन दस्तावेजों से जमीन की पूरी हिस्ट्री सामने आती है.
प्लॉट खरीदने से पहले एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी EC जरूर चेक करना चाहिए. यह दस्तावेज बताता है कि जमीन पर किसी तरह का कर्ज, गिरवी या कानूनी विवाद तो नहीं है. इससे यह भी पता चलता है कि जमीन पर पहले कोई वित्तीय बोझ तो नहीं था. आमतौर पर कई सालों का रिकॉर्ड निकालकर जांच करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
प्लॉट खरीदने से पहले एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी EC जरूर चेक करना चाहिए. यह दस्तावेज बताता है कि जमीन पर किसी तरह का कर्ज, गिरवी या कानूनी विवाद तो नहीं है. इससे यह भी पता चलता है कि जमीन पर पहले कोई वित्तीय बोझ तो नहीं था. आमतौर पर कई सालों का रिकॉर्ड निकालकर जांच करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
