एक्सप्लोरर
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें
Plot Buying Tips: प्लॉट खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और लोकेशन देखना काफी नहीं होता. निवेश करने से पहले जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है. जिससे आगे चलकर परेशानी न हो.
प्रॉपर्टी खरीदन लोगों के लिए जिंदगी का बड़ा फैसला होता है. अक्सर लोग लोकेशन और कीमत देखकर जल्दी निर्णय ले लेते हैं. लेकिन बाद में कागजों की गड़बड़ी सामने आ जाती है. ऐसे मामलों में पैसा फंस सकता है और कानूनी विवाद भी खड़े हो सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 06 Mar 2026 04:35 PM (IST)
Tags :Land Plot Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें
यूटिलिटी
6 Photos
आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में महिलाओं के लिए चलती हैं इतनी सारी योजनाएं, जानें किसमें-कितना मिलता है लाभ?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
यूटिलिटी
गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें
यूटिलिटी
6 Photos
आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion