प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें

प्लॉट खरीदने से पहले एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी EC जरूर चेक करना चाहिए. यह दस्तावेज बताता है कि जमीन पर किसी तरह का कर्ज, गिरवी या कानूनी विवाद तो नहीं है. इससे यह भी पता चलता है कि जमीन पर पहले कोई वित्तीय बोझ तो नहीं था. आमतौर पर कई सालों का रिकॉर्ड निकालकर जांच करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.