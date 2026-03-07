नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन

शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर मिले-जुले नतीजे देखने को मिले. दरअसल इस फ्राइडे एनिमल एडवेंचर एनिमेशन हॉपर्स से लेकर तेलुगु फिल्म मृत्युंजय और हिंदी फिल्म चरक: फेयर ऑफ फेथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ये सभी हफ्ते भर पुरानी द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड से कमाई के लिए तगड़ा कंप्टीशन करती दिखीं. वहीं तीन हफ्ते पहले आई ओ रोमियो मुट्टी भर कमाई के लिए तरसती नजर आई. चलिए यहां इन सभी फिल्मों के फ्राइडे कलेक्श की रिपोर्ट जानते हैं.

द केरल स्टोरी 2 ने दूसरे फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

8वें दिन, द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड ने 2.50 करोड़ रुपये का बिज़नेस किया, जिससे भारत में इसका कुल कलेक्शन 25.40 करोड़ रुपये हो गया, शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल 11.71% थी. कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म काफी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद थिएटर में रिलीज़ हुई थी, इसमें अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं।

हॉपर्स ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

हॉलीवुड एनिमल एडवेंचर एनिमेशन फिल्म हॉपर्स भी शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 को सिल्वर स्क्रीन पर आई. डेनियल चोंग के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में अपने पहले दिन 0.55 करोड़ रुपये कमाए. शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 को इसकी कुल 8.77% इंग्लिश ऑक्यूपेंसी थी, जिसमें रात के शो में सबसे ज़्यादा 15.79% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, इसके बाद शाम को 8.09%, दोपहर में 7.23% और सुबह के शो में 3.95% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. इस एनिमेशन फिल्म में पाइपर कर्डा, बॉबी मोयनिहान, जॉन हैम, कैथी नाजिमी, डेव फ्रैंको, एडुआर्डो फ्रैंको और अन्य जैसे एक्टर्स ने किरदारों को आवाज़ दी है.

मृत्युंजय ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक तेलुगु फिल्म मृत्युंजय ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, और लाखों में कमाई की. श्री विष्णु और रेबा मोनिका जॉन स्टारिंग इस फिल्म ने अपने पहले दिन 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया, और इसकी कुल तेलुगु ऑक्यूपेंसी 19.85% रही. इस तेलुगु थ्रिलर को हुसैन शा किरण ने लिखा और डायरेक्ट किया है. यह एक उभरते हुए क्राइम रिपोर्टर की कहानी है जो तब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जब उसे शक होता है कि तथाकथित एक्सीडेंट असल में मर्डर हैं.

चरक ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन

शुक्रवार को रिलीज़ हुई हिंदी थ्रिलर ड्रामा चरक ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. अमरनाथ झा और शिलादित्य मौलिक के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक पुराने रिवाज के बारे में है जिसमें इसे मानने वालों से बहुत ज़्यादा फिजिकल कमिटमेंट की ज़रूरत होती है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, चरक ने पहले दिन 10 लाख रुपये कमाए, जिसमें कुल 5.38% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी. फिल्म में न्यूटन एक्ट्रेस अंजलि पाटिल, कानबिल एक्टर साहिदुर रहमान, सुब्रत दत्ता और मिर्ज़ापुर एक्टर शशि भूषण लीड रोल में हैं.

अस्सी ने तीसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया?

तापसी पन्नू की अस्सी भी बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 0.25 करोड़ की कमाई की है. इसके बाद इस फिल्म का भारत में 15 दिनों का टोटल कलेक्शन 9.83 करोड़ रुपये हो गया है.

ओ रोमियो ने चौथे फ्राइडे कितनी की कमाई?

विशाल भारद्वाज निर्देशित और शाहिद कपूर स्टारर ओ रोमियो भी उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई. ये फिल्म पहले वीकेंड के बाद ही टिकट खिड़की पर लड़खड़ा गई थी तब से इसकी कमाई में तेजी नहीं देखी गई. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के चौथे शुक्रवार यानी 22वें दिन महज 45 लाख रुपये कमाए. इसके बाद इस फिल्म की भारत में टोटल कमाई अब 68.65 करोड़ रुपये हो गई है.