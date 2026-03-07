केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार (7 मार्च) को हेलिकाप्टर से ला मार्टस् से कौशाम्बी जा रहे थे. इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पडी है. इस बीच पूरा हेलिकाप्टर धुंए से भर गया.

इस घटना में केशव प्रसाद मौर्य बाल-बाल बच गए हैं. फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ला मार्टस् मैदान लखनऊ से हेलीकॉप्टर में कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी. लेकिन अचानक आई खराबी के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है.

धुंए से भर गया डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर

बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. उनके साथ पायलट के अलावा एक सहयोगी, और एक पीएसओ हेलीकॉप्टर में मौजूद था. इस बीच सूत्रों का दावा है कि पूरा हेलिकाप्टर धुंए से भर गया था जिसकी वजह से आनन-फानन में लखनऊ एयरपोर्ट पर उनको उतारना पड़ा है.

बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही केबिन धुंए से भरने लगा. पायलट की सूझबूझ से तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया गया. बता दें कि उपमुख्यमंत्री कौशांबी में आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहे थे. खराबी देखते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ वापस ले लिया. जिसके बाद वहां सुरक्षित लैंडिंग हुई है.

सुरक्षा कारणों की जांच शुरू

इस घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. इस दौरान सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की जा रही है. फिलहाल उनको अभी एयरपोर्ट पर ही ठहराया गया है. हेलीकॉप्टर में तकनीकी कमियों की जांच में टीम जुट गई है. फिलहाल इस घटना में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की आशंका नहीं है.

कौशांबी में वे सरस महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इस बीच वे पार्टी पधाकारियों से संवाद भी करते. इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होने वाली थी. वहीं डिप्टी सीएम कई परियोजनाओं पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने वाले थे.