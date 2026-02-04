होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

Free Gas Cylinder: दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौके पर रसोई खर्च कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में कैबिनेट ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है. जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचेगा. होली और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर गैस सिलेंडर की कीमत वापस करने की व्यवस्था की गई है.

इसके लिए सरकार ने 242 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. हालांकि इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. सही दस्तावेज के साथ सही प्रोसेस फॉलो करना यहां सबसे जरूरी है. वरना लाभ मिलने में अड़चन आ सकती है. जान लीजिए कैसे उठा सकते हैं दिल्ली सरकार की इस योजना का फायदा?

योजना का फायदा लेने के लिए क्या करना होगा?

दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपका वैलिड राशन कार्ड होना चाहिए. जिस नाम से राशन कार्ड बना है. उसी नाम से गैस कनेक्शन होना जरूरी है. आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और केवाईसी अपडेट रहना चाहिए. मोबाइल नंबर भी आधार से जुड़ा होना चाहिए. जिससे डिजिटल वेरिफिकेशन में दिक्कत न आए.

प्रोसेस पहले जैसी ही रहेगी. आपको अपनी गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक करना है और डिलीवरी पर उसकी पूरी कीमत चुकानी है. इसके बाद गैस कंपनी उपभोक्ता डेटा सरकार को भेजेगी. पात्र पाए जाने पर 853 रुपये की रकम डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

सीधे फ्री सिलेंडर नहीं मिलेगा

कई लोग इस योजना को सुनकर सोच रहे हैं कि क्या वाकई दिल्ली सरकार फ्री सिलेंडर दे रही है. तो आपको बता दें तरीका थोड़ा अलग है. आपको बता दें फ्री सिलेंडर नहीं मिलेगा. आप जब सिलेंडर लेंगे तो उनकी कीमत पहले देनी होगी. इसके बाद में जो सिलेंडर की रकम हैं यानी फिलहाल 853 रुपये सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके खाते में भेजेगी.

यह फायदा साल में दो बार मिलेगा होली और दीपावली के मौके पर मिलेगा. यानी साल में दो सिलेंडर के बराबार रुपये आपको वापस दिए जाएंगे. पूरी प्रोसेस डिजिटल है. इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना में पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले पात्र परिवार भी शामिल हैं. उन्हें भी बराबर रुपये सीधे डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे.

