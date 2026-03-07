हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक

आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक

Ayushman Card Empanelled Hospitals: आयुष्मान कार्ड धारक सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज पा सकते हैं. अपने शहर के रजिस्टर्ड अस्पताल चेक करने के लिए pmjay.gov.in पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं.

07 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Ayushman Card Empanelled Hospitals: आज के वक्त में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ज्यादा डिजिटल और आसान हो गई हैं. लेकिन गंभीर बीमारी या अचानक इलाज की जरूरत पड़ने पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इलाज का खर्च कैसे संभाला जाए. इसी परेशानी को कम करने के लिए सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है. अगर आप इस योजना के पात्र हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड है. 

तो बड़े अस्पताल खर्च की टेंशन काफी कम हो सकती है. इस स्कीम का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बेहतर मेडिकल सुविधा देना है. मतलब यह कि आप जरूरत पड़ने पर बिना ज्यादा सोच-विचार के इलाज के ऑप्शन तलाश सकते हैं. लेकिन सभी अस्पतालों में इससे फ्री इलाज नहीं मिलता. जान लीजिए आपके घर के पास में किस अस्पताल में काम करेगा आयुष्मान कार्डय

आपके नजदीकी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलेगा या नहीं?

सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला आयुष्मान कार्ड सभी अस्पतालों में मान्य नहीं होता है. कई बार मरीज जल्दबाजी में इलाज शुरू कर देते हैं. लेकिन बाद में पता चलता है कि अस्पताल आयुष्मान योजना के नेटवर्क में शामिल नहीं है. इसलिए इलाज शुरू करने से पहले यह चेक कर लेना जरूरी है कि चुना गया हॉस्पिटल योजना से जुड़ा है या नहीं. हर अस्पताल इस स्कीम के तहत कैशलेस इलाज नहीं देता. 

अपने शहर में रजिस्टर्ड अस्पताल की जानकारी हासिल करना अब काफी आसान हो गया है. इसके लिए आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जा सकते हैं. वहां फाइंड हॉस्पिटल सेक्शन में जाकर से पूरी लिस्ट मिल जाती है. इसके अलावा आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल एप के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

ATM मशीन में फंस जाए डेबिट कार्ड तो करें ये काम, नोट कर लीजिए पूरा प्रॉसेस

कैसे मिलता है फ्री इलाज का फायदा?

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलता है. यह कवर हर साल रिन्यू होने वाली सुविधा के रूप में काम करता है. यानी गंभीर बीमारी, सर्जरी या लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में इलाज का खर्च सरकार उठाती है. इस कवर में ऑपरेशन, दवाइयां, टेस्ट और हॉस्पिटल स्टे जैसे कई मेडिकल खर्च शामिल हो सकते हैं. 

सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सुविधा कैशलेस मोड में मिलती है. मरीज को इलाज से पहले पैसे देने की जरूरत नहीं होती. हालांकि यह जरूरी है कि इलाज के लिए चुना गया अस्पताल आयुष्मान नेटवर्क में रजिस्टर्ड हो. आपको बस अस्पताल में भर्ती होना होता है. और अपना आयुष्मान कार्ड दिखाना होता है. इसके बाद फ्री इलाज शुरू हो जाता है.

बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
07 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Ayushman Card Utility News Free Treatment
