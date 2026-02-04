कैसे बनवा सकते हैं फार्मर आईडी, कहां करना होता है आवेदन और क्या है प्रॉसेस?

पीएम किसान योजना के तहत किसानों सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इन किसानों तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचे इसके लिए अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. AgriStack के तहत किसानों का वेरिफाइड डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है.