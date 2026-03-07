हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी

कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखतीं, यही कारण है कि कई बार वे उन सुविधाओं और सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं, जो कानून ने उन्हें दी हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Mar 2026 01:30 PM (IST)
हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं के सम्मान, उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने के लिए समर्पित होता है. आज के समय में महिलाओं की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है. कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखतीं, यही कारण है कि कई बार वे उन सुविधाओं और सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं, जो कानून ने उन्हें दी हैं.

महिला दिवस सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर भी है जब महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए. ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसे जरूरी अधिकारों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में हर भारतीय महिला को जानकारी होना बहुत जरूरी है. 

 1. शिक्षा का अधिकार - शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है. एक शिक्षित महिला न सिर्फ खुद आगे बढ़ती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है. भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है. अनुच्छेद 15(1) और 15(3) के तहत महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना गलत माना जाता है. इसका मतलब है कि किसी भी लड़की को सिर्फ इसलिए पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह लड़की है. हर लड़की को स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है. शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बनाती है, जिससे वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें. 

2. स्वास्थ्य का अधिकार - स्वास्थ्य हर इंसान के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. महिलाओं के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है. भारत में कई कानून और योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं.  मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मातृत्व अवकाश और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है. इसके अलावा सरकार ने महिलाओं और प्रेगनेंट माताओं की देखभाल के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रेगनेंसी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है. 

3. समान वेतन और रोजगार का अधिकार - आज महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन कई बार उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(a) और 39(d) यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले. इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत यह जरूरी किया गया है कि अगर कोई महिला और पुरुष एक जैसा काम कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर वेतन दिया जाए.  महिलाओं को नौकरी करने, अपना व्यवसाय शुरू करने और किसी भी पेशे को चुनने का पूरा अधिकार है. कोई भी संस्था या व्यक्ति सिर्फ लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. 

4.  सुरक्षा का अधिकार - हर महिला को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत में कई कानून बनाए गए हैं. जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो महिलाओं को घर के अंदर होने वाली हिंसा से सुरक्षा देता है. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति या ससुराल वालों  किए जाने वाले उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करती है. इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचाना और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना है. 

5.  संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार -  आज की महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. कानून भी महिलाओं को आर्थिक अधिकार देता है. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिलता है. इसका मतलब है कि बेटियां भी परिवार की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार हैं.  इसके अलावा महिलाओं को बैंक खाता खोलने, निवेश करने, व्यवसाय शुरू करने और अपनी कमाई पर खुद निर्णय लेने का पूरा अधिकार है. आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उनके आत्मसम्मान को मजबूत करती है. 

Published at : 07 Mar 2026 01:30 PM (IST)
International Womens Day Womens Day Happy Womens Day Womens Day 2026 Indian Womens Rights Womens Rights Law
Sponsored Links by Taboola
