टी20 वर्ल्ड कप 'क्लोजिंग सेरेमनी' में जमेगा रंग, ग्लोबल स्टार भी बिखेरेगा जलवा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. मुकाबले से पहले टूर्नामेंट की 'क्लोजिंग सेरमनी' यानी समापन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें इंटरनेशनल स्टार भी जलवा बिखेरता हुआ नजर आएगा.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिकी मार्टिन का भी नाम शामिल है.

आईसीसी ने दिया अपडेट

बता दें कि आईसीसी की तरफ से जारी किए गए अपडेट में रिकी मार्टिन सहित तीन सिंगरों के नाम शामिल हैं. बाकी दो नाम भारतीय सिंगर सुखबीर और फाल्गुनी पाठक का शामिल है.

🎤 The stage keeps getting bigger!

Joining Global Superstar Ricky Martin at the Closing Ceremony before the #T20WorldCup Final are music icons Sukhbir and Falguni Pathak!



Get ready for global hits and desi anthems as these legendary artists light up the biggest night in cricket.… pic.twitter.com/8kMK7yg31b — ICC (@ICC) March 7, 2026

आईसीसी ने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "मंच और भी बड़ा होता जा रहा है! टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल सुपरस्टार रिकी मार्टिन के साथ संगीत के दिग्गज सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी शामिल होंगी! क्रिकेट की सबसे बड़ी रात में ये दिग्गज कलाकार अपने जलवे बिखेरने वाले हैं, इसलिए ग्लोबल हिट गानों और देसी गानों के लिए तैयार हो जाइए."

कितने बजे शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. इससे पहले साढ़े पांच बजे से क्लोजिंग सेरेमनी की शुरू होगी, जिसमें तीनों ही सिंगर का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा.

इंग्लैंड को हराकर फाइनल पहुंचा भारत

गौरतलब है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर जीत दर्ज की. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया मुकाबला सांसें रोक देने वाला रहा था. अब फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब अपने नाम किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

