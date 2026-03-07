हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Free Solar Panel Installation: बीपीएल परिवारों के लिए सरकार ने छत पर फ्री सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू की है. कैसे किया जा सकता है इसके लिए आवेदन? जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

Free Solar Panel Installation: देश में बढ़ते बिजली बिल ने हर घर के बजट पर सीधा असर डाला है. हर महीने आने वाला बिजली खर्च अब सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है. इसी समस्या को देखते हुए सरकारें अब नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आ रही हैं. जिससे लोगों को राहत दी जा सके. हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए एक नई पहल शुरू की है. जिसमें बीपीएल परिवारों को फ्री सोलर पैनल लगाने का मौका दिया जा रहा है.

इसका सीधा फायदा यह होगा कि दिन के समय घर के पंखे, बल्ब और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूरज की रोशनी से आसानी से चल सकेंगे. यानी बिजली बिल का बोझ धीरे-धीरे कम हो सकता है. जान लीजिए कैसे करना होगा इस योजना में फ्री सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन.

बीपीएल परिवारों को मिलेगा फ्री सोलर पैनल

इस योजना के तहत बीपीएल और कुटीर ज्योति कनेक्शन धारकों को छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का मौका दिया जा रहा है. सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लो इनकम ग्रुप के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकें. लोकल लेवल पर हजारों परिवारों को इस स्कीम में शामिल करने की तैयारी की गई है. सोलर सिस्टम लगने के बाद घर की बिजली जरूरतें सीधे सूरज की रोशनी से पूरी हो सकेंगी. 

जिससे ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी. इससे परिवारों का मंथली बिजली खर्च काफी हद तक कम हो सकता है. यह योजना आर्थिक बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी देजी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करें. जिससे पहले चरण में ही सोलर यूनिट इंस्टॉल हो सके.

यह भी पढ़ें: ATM मशीन में फंस जाए डेबिट कार्ड तो करें ये काम, नोट कर लीजिए पूरा प्रॉसेस

किस तरह कर सकते हैं आवदेन?

सरकार ने इस योजना में आवेदन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया है. स्मार्टफोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से सुविधा एप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद एप में कुटीर ज्योति रूफटॉप सोलर पैनल सहमति ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंज्यूमर नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. इसके बाद बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड या अन्य पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज अपलोड करने होंगे. 

इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में छत का फोटो और एरिया डिटेल भी भरनी होगी. जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है. वह नजदीकी सुविधा काउंटर या वसुधा केंद्र पर जाकर मुफ्त सहायता ले सकते हैं. विभाग ने साफ किया है कि यह पूरी प्रोसेस बिना किसी चार्ज के पूरी की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 07 Mar 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Government Scheme Solar Panel Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
यूटिलिटी
T20 World Cup Final: क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget