बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Free Solar Panel Installation: देश में बढ़ते बिजली बिल ने हर घर के बजट पर सीधा असर डाला है. हर महीने आने वाला बिजली खर्च अब सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है. इसी समस्या को देखते हुए सरकारें अब नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आ रही हैं. जिससे लोगों को राहत दी जा सके. हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए एक नई पहल शुरू की है. जिसमें बीपीएल परिवारों को फ्री सोलर पैनल लगाने का मौका दिया जा रहा है.

इसका सीधा फायदा यह होगा कि दिन के समय घर के पंखे, बल्ब और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूरज की रोशनी से आसानी से चल सकेंगे. यानी बिजली बिल का बोझ धीरे-धीरे कम हो सकता है. जान लीजिए कैसे करना होगा इस योजना में फ्री सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन.

बीपीएल परिवारों को मिलेगा फ्री सोलर पैनल

इस योजना के तहत बीपीएल और कुटीर ज्योति कनेक्शन धारकों को छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का मौका दिया जा रहा है. सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लो इनकम ग्रुप के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकें. लोकल लेवल पर हजारों परिवारों को इस स्कीम में शामिल करने की तैयारी की गई है. सोलर सिस्टम लगने के बाद घर की बिजली जरूरतें सीधे सूरज की रोशनी से पूरी हो सकेंगी.

जिससे ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी. इससे परिवारों का मंथली बिजली खर्च काफी हद तक कम हो सकता है. यह योजना आर्थिक बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी देजी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वह आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करें. जिससे पहले चरण में ही सोलर यूनिट इंस्टॉल हो सके.

किस तरह कर सकते हैं आवदेन?

सरकार ने इस योजना में आवेदन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया है. स्मार्टफोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से सुविधा एप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद एप में कुटीर ज्योति रूफटॉप सोलर पैनल सहमति ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंज्यूमर नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. इसके बाद बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड या अन्य पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में छत का फोटो और एरिया डिटेल भी भरनी होगी. जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है. वह नजदीकी सुविधा काउंटर या वसुधा केंद्र पर जाकर मुफ्त सहायता ले सकते हैं. विभाग ने साफ किया है कि यह पूरी प्रोसेस बिना किसी चार्ज के पूरी की जा सकती है.

