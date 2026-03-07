ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट

पाकिस्तान इस समय पेट्रोल और डीजल की गंभीर कमी से जूझ रहा है. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वाह, पंजाब (पाकिस्तान) और सिंध जैसे कई इलाकों में लोग पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं. कई जगहों पर पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं और लोगों को लंबी लाइन में लगने के बाद भी पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है. इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नई कीमतों के अनुसार हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल की कीमत 321 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है.

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा ईरान से अवैध तरीके से आने वाले तेल से पूरा करता है. सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान में देखा जाता है, जहां लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल की जरूरत ईरानी तेल से पूरी होती है. इसी तरह सिंध में लगभग 20 प्रतिशत, खैबर पख्तूनख्वाह में करीब 18 प्रतिशत और पंजाब में लगभग 13 प्रतिशत तेल की जरूरत ईरान से आने वाले तेल से पूरी होती है. ईरानी तेल अन्य देशों के तेल की तुलना में काफी सस्ता होता है, इसलिए पाकिस्तान के कई इलाकों में इसकी खपत ज्यादा है.

मिडिल ईस्ट की वजह से तेल की सप्लाई पर असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और होरमुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ा है. पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास लगभग 24 दिनों का पेट्रोल और डीजल का भंडार मौजूद है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण दूसरे रास्तों से तेल की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है. इसके साथ ही ईरान में चल रहे युद्ध के कारण वहां से आने वाला पेट्रोल-डीजल भी पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान में दिख रहा है, जहां 70 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोल पंप खाली बताए जा रहे हैं.

भारत में तेल की कीमत

दूसरी ओर भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस संकट का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत के पास लगभग 74 दिनों का तेल भंडार मौजूद है. इसके अलावा अमेरिका ने भारत को रूस से 30 दिनों तक तेल खरीदने की छूट भी दी है, जिसके बाद भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद सकता है. फिलहाल भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सामान्य बनी हुई हैं और किसी तरह की नई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है.

भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें (6-7 मार्च 2026)

दिल्ली – पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67

मुंबई – पेट्रोल 103.50, डीजल 90.03

पटना – पेट्रोल 106.30, डीजल 91.49

कोलकाता – पेट्रोल 105.41, डीजल 92.02

चेन्नई – पेट्रोल 100.80, डीजल 92.39

बेंगलुरु – पेट्रोल 102.96, डीजल 90.99

