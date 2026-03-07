Railways Cancelled Trains List: देश में रोजाना करोड़ों लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे नेटवर्क पर भरोसा करते हैं. ट्रेन सफर किफायती होने के साथ-साथ समय की बचत भी करता है. इसलिए यह आम यात्रियों की पहली पसंद बना रहता है. लेकिन अचानक ट्रेन कैंसिल होने की खबर यात्रियों की पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकती है. कई बार लोग टिकट पहले से बुक कर लेते हैं और आखिरी समय पर बदलाव की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

खासकर त्योहारों, मौसम बदलाव या तकनीकी कामों के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाता है. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले अपडेट चेक करना समझदारी भरा कदम माना जाता है. अगर आप भी आने वाले दिनों में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस रूट से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर देख लें.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

मार्च महीने में इस रूट पर कई ट्रेनें रद्द रहने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है. खास तौर पर झारखंड रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना दोबारा जांचनी होगी. इस सूची में कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिनके रद्द होने से दोनों दिशाओं में यात्रा प्रभावित होने की संभावना है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर चेक करें, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके. ऐसे मामलों में अक्सर वैकल्पिक ट्रेन या दूसरे यात्रा विकल्प चुनना ज्यादा बेहतर रहता है.

इस वजह से लिया गया फैसला

आने वाले दिनों में रेल संचालन में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि टाटी स्टेशन पर विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है. रांची रेल मंडल की ओर से इस काम के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है, ताकि स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके. इसी वजह से कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. यात्रियों से अपील की जा रही है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेटेड टाइम टेबल जरूर चेक कर लें, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup Final: क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

कैंसिल और लेट ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर 6, 7 और 8 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर 7, 8 और 9 मार्च 2026 को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया मेमू एक्सप्रेस 6, 7 और 8 मार्च 2026 को नहीं चलेगी.

इन ट्रेनों की टाइमिंग में हुआ बदलाव

ट्रेन नंबर 15027 सम्बलपुर–गोरखपुर एक्सप्रेस 6, 7 और 8 मार्च 2026 को एक घंटे की देरी से सम्बलपुर से रवाना होगी.

ट्रेन नंबर 18310 जम्मू तवी–सम्बलपुर एक्सप्रेस (भाया रांची) 6 मार्च 2026 को दो घंटे की देरी से जम्मू तवी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 18309 सम्बलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस 7 मार्च 2026 को एक घंटे की देरी से सम्बलपुर से प्रस्थान करेगी.

ट्रेन नंबर 18106 जयनगर–राउरकेला एक्सप्रेस 6 मार्च 2026 को दो घंटे देर से जयनगर से रवाना होगी.

ट्रेन नंबर 22357 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गया एक्सप्रेस 6 मार्च 2026 को दो घंटे की देरी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी.

यह भी पढ़ें: प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें