हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी

मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी

Railways Cancelled Trains List: मार्च में इस रूट पर कई ट्रेनें रद्द की गई हैं. जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. सफऱ पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

Railways Cancelled Trains List: देश में रोजाना करोड़ों लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे नेटवर्क पर भरोसा करते हैं. ट्रेन सफर किफायती होने के साथ-साथ समय की बचत भी करता है. इसलिए यह आम यात्रियों की पहली पसंद बना रहता है. लेकिन अचानक ट्रेन कैंसिल होने की खबर यात्रियों की पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकती है. कई बार लोग टिकट पहले से बुक कर लेते हैं और आखिरी समय पर बदलाव की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

खासकर त्योहारों, मौसम बदलाव या तकनीकी कामों के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाता है. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले अपडेट चेक करना समझदारी भरा कदम माना जाता है. अगर आप भी आने वाले दिनों में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस रूट से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर देख लें.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

मार्च महीने में इस रूट पर कई ट्रेनें रद्द रहने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है. खास तौर पर झारखंड रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना दोबारा जांचनी होगी. इस सूची में कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिनके रद्द होने से दोनों दिशाओं में यात्रा प्रभावित होने की संभावना है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर चेक करें, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके. ऐसे मामलों में अक्सर वैकल्पिक ट्रेन या दूसरे यात्रा विकल्प चुनना ज्यादा बेहतर रहता है.

इस वजह से लिया गया फैसला

आने वाले दिनों में रेल संचालन में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि टाटी स्टेशन पर विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है. रांची रेल मंडल की ओर से इस काम के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है, ताकि स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके. इसी वजह से कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. यात्रियों से अपील की जा रही है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेटेड टाइम टेबल जरूर चेक कर लें, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup Final: क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

कैंसिल और लेट ट्रेनों की जानकारी

  • ट्रेन नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर 6, 7 और 8 मार्च 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर 7, 8 और 9 मार्च 2026 को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया मेमू एक्सप्रेस 6, 7 और 8 मार्च 2026 को नहीं  चलेगी.

इन ट्रेनों की टाइमिंग में हुआ बदलाव

  • ट्रेन नंबर 15027 सम्बलपुर–गोरखपुर एक्सप्रेस 6, 7 और 8 मार्च 2026 को एक घंटे की देरी से सम्बलपुर से रवाना होगी.
  • ट्रेन नंबर 18310 जम्मू तवी–सम्बलपुर एक्सप्रेस (भाया रांची) 6 मार्च 2026 को दो घंटे की देरी से जम्मू तवी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18309 सम्बलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस 7 मार्च 2026 को एक घंटे की देरी से सम्बलपुर से प्रस्थान करेगी.
  • ट्रेन नंबर 18106 जयनगर–राउरकेला एक्सप्रेस 6 मार्च 2026 को दो घंटे देर से जयनगर से रवाना होगी.
  • ट्रेन नंबर 22357 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गया एक्सप्रेस 6 मार्च 2026 को दो घंटे की देरी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी.

यह भी पढ़ें: प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें

Published at : 07 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
यूटिलिटी
T20 World Cup Final: क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
क्रिकेट प्रेमियों को रेलवे का तोहफा, अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
यूटिलिटी
सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम
सावधान! इस एयरलाइन की फ्लाइट में हेडफोन नहीं लगाया तो होंगे बाहर, पहले ही समझ लें नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
रिलेशनशिप
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget