3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?

PM Surya Ghar Yojana Solar Panel Subsidy: बिजली के बढ़ते बिल से परेशान लोग अब अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. धीरे-धीरे इसका ट्रेंड तेज काफी बढ़ता जा रहा है. लोग चाहते हैं कि दिन की धूप सीधे घर की बिजली में बदले और मंथली खर्च कम हो. लेकिन सबसे अहम सवाल यही रहता है कि कितने kW का सिस्टम सही रहेगा.

जरूरत से बड़ा प्लांट लगवा लेने पर शुरुआती खर्च बढ़ता है और फायदा उतना नहीं मिलता. सही कैपेसिटी चुनना इसलिए जरूरी है. जिससे निवेश का पूरा फायदा मिले. आम घरों की खपत को देखते हुए 3 किलोवॉट का सिस्टम एक सही ऑप्शन माना जाता है. लेकिन क्या इस पर भी सरकार सब्सिडी देती है. जान लीजिए पूरी खबर.

3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आएगा?

अगर आप अपने घर की छत पर 3kW का सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं. तो जान लीजिए कि 2026 में 3kW ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत सामान्य तौर पर 1.5 लाख से 2.2 लाख रुपये के बीच रहती है. इस लागत में सोलर पैनल, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन शामिल होते हैं.

इसकी कीमत शहर, ब्रांड और इंस्टॉलर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है. कई लोग जरूरत से बड़ा सिस्टम लगवा लेते हैं. जिससे शुरुआती खर्च बढ़ जाता है. लेकिन एवरेज घर जिसकी खपत 300 से 500 यूनिट है, उसके लिए 3kW कैपेसिटी सही मानी जाती है.

क्या इसमें भी मिल जाएगी सरकार से सब्सिडी?

PM सूर्यघर योजना में अलग-अलग किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है. अगर कोई 3 किलोवाट का सोल पैनल लगवाना चाहता है. तो आपको बता दें योजना के तहत 3kW या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम 78000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. यह रकम वेरिफिकेशन के बाद सीधे लाभार्थी को दी जाती है.

सब्सिडी का फायदा लेने के लिए अधिकृत पोर्टल पर आवेदन करना होता है और इंस्टॉलेशन सर्टिफाइड विक्रेता से कराना जरूरी है. सब्सिडी जुड़ने के बाद 3kW सिस्टम की लागत काफी कम हो जाती है. आम तौर पर कुल खर्च 82000 से 1.2 लाख रुपये के बीच आ सकता है. इससे मिडिल क्लास परिवार के लिए सोलर अपनाना ज्यादा किफायती बन जाता है.

