पात्रता पूरी होने के बाद भी खाते में नहीं आ रहा किसान निधि का पैसा, यहां कर सकते हैं पूछताछ

अगर आपके खाते में भी किसान निधि की रकम नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले यह समझना जरूरी है कि भुगतान रुकने की वजह क्या है. कई बार छोटी प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण भी किस्त अटक जाती है. सही कारण पता चलने पर समस्या आसानी से हल हो सकती है.