पात्रता पूरी होने के बाद भी खाते में नहीं आ रहा किसान निधि का पैसा, यहां कर सकते हैं पूछताछ
PM Kisan Yojana: अगर पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने के बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं. तो घबराने की जरूरत नहीं हेल्पलाइन या पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है.
देश भर के करोड़ों किसान हर साल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार करते हैं. यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और लाखों किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
Published at : 07 Mar 2026 12:41 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
