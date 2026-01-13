न मिलेगी RAC और न वेटिंग, जान लें वंदे भारत स्लीपर में कैसा होगा टिकट सिस्टम?

Vande Bharat Sleeper Ticketing System: भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को एक नए दौर में ले जाने की तैयारी कर रहा है. देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब जल्द ही देश वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें दौड़ती हुईं नजर आएंगी. वंदे भारत स्लीपर को लेकर रेलवे बोर्ड ने टिकट सिस्टम और किराया के स्ट्रक्चर पर अपडेट जारी किया है. किराए का और टिकट स्ट्रक्चर देश की बाकी मौजूदा ट्रेनों से काफी अलग है.

यह इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है. यहां न RAC होगा, न वेटिंग लिस्ट और न ही पार्ट कन्फर्म टिकट. रेलवे का साफ कहना है कि इस ट्रेन में सिर्फ फुली कन्फर्म टिकट ही जारी होंगे. यानी बुकिंग के वक्त ही यह तय हो जाएगा कि सीट मिली या नहीं. इससे सफर ज्यादा प्लान्ड होगा और यात्रियों को आखिरी समय की अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा. जान लें कैसा होगा इसका टिकट सिस्टम ?

वंदे भारत स्लीपर में कैसा होगा टिकट सिस्टम?

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड शुरू होते ही सभी बर्थ बुकिंग के लिए खोल दी जाएंगी. इसमें RAC, वेटिंग लिस्ट या पार्ट कन्फर्म जैसी कोई कैटेगरी नहीं होगी. आसान भाषा में कहा जाए तो या तो आपको पूरी तरह कन्फर्म टिकट मिलेगा या फिर टिकट मिलेगा ही नहीं. इसका मतलब यह है कि ट्रेन चार्ट बनने तक इंतजार करने वाला सिस्टम यहां काम नहीं करेगा.

इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो वेटिंग टिकट लेकर सफर की अनिश्चितता में रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ आखिरी समय पर टिकट मिलने की उम्मीद रखने वालों के लिए यह थोड़ा मुश्किल भरा भी हो सकता है. हालांकि रेलवे का मानना है कि इससे भीड़ का मैनेजमेंट बेहतर होगा और ट्रेन में सफर का एक्सपीरिएंस ज्यादा आरामदायक और सही तरीके से होगा.

किराया कितना होगा ?

वंदे भारत स्लीपर का किराया प्रति किलोमीटर के आधार पर तय किया गया है और न्यूनतम चार्जेबल दूरी 400 किलोमीटर होगी. चाहे आप इससे कम दूरी ही क्यों न तय करें. 3AC के लिए करीब 2.4 रुपये प्रति किलोमीटर, 2AC के लिए 3.1 रुपये प्रति किलोमीटर और 1AC के लिए 3.8 रुपये प्रति किलोमीटर बेस रेट रखा गया है. जिस पर अलग से GST लगेगा.

मसलन 400 किलोमीटर तक 3AC का किराया लगभग 960 रुपये, 2AC का 1240 रुपये और 1AC का 1520 रुपये होगा. दूरी बढ़ने पर किराया बढ़ेगा. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह किराए मौजूदा कई नाइट ट्रेनों से ज्यादा हैं. लेकिन यह प्रीमियम सर्विस, तेज यात्रा और अपग्रेडेड कम्फर्ट को देखते हुए तय किए गए हैं

