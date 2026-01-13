मकर संक्रांति पर लाडकी बहिण योजना में महिलाओं को कितने रुपये मिलेंगे? जान लें जवाब

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के मन में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल है कि उनकी अगली किस्त आखिर कब आएगी. दिसंबर और जनवरी की किस्त अभी तक खाते में नहीं पहुंची है. जिससे कई लाभार्थी परेशान हैं. सोशल मीडिया पर भी इसी को लेकर चर्चा हो रही है. इसी बीच मकर संक्रांति से पहले एक राहत भरी खबर सामने आई है.

सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन माना जा रहा है त्योहार तक महिलाओं को बड़ा सहारा मिल सकता है. अब सवाल है कि आखिर मकर संक्रांति कितने रुपये मिलेंगे? जान लीजिए जवाब.

14 जनवरी को कितने रुपये मिलने की संभावना है?

हाल ही में चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी घोसालकर ने दावा किया कि लाडकी बहिण योजना की पात्र महिलाओं को 14 जनवरी को एक साथ दो किस्तें मिल सकती हैं. यानी दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 3000 रुपये आएंगे.

यह भी पढ़ें: किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में कैसे मिलेगी छूट? जानें एकदम आसान तरीका

यही वजह है कि मकर संक्रांति को लेकर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं. हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि फिलहाल निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है. ऐसे में फंड रिलीज होने में थोड़ी देरी भी हो सकती है. महाराष्ट्र में 15 जनवरी को निकाय चुनाव होने है. इसलिए आखिरी फैसला सरकारी आदेश के बाद ही साफ होगा.

किन महिलाओं का पैसा अटक सकता है?

इस योजना से जुड़ी सभी महिलाओं को पैसा मिले यह जरूरी नहीं है. जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनका भुगतान रुक सकता है. सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लाडकी बहिण योजना में ई-केवाईसी जरूरी है. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें स्टेटस, 21 से 26 जनवरी तक बंद रहेगा दिल्ली का एयरस्पेस

अब स्थिति यह है कि वेबसाइट से भी ई-केवाईसी का ऑप्शन हटा दिया गया है. ऐसे में जिन महिलाओं ने समय रहते प्रोसेस पूरी नहीं की उन्हें किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए अगर किसी को अभी तक पिछली किस्त नहीं मिली है. तो सबसे पहले अपने आवेदन और केवाईसी स्टेटस की जांच करना जरूरी है. इससे यह साफ हो सकेगा कि पैसा अटका क्यों है.

यह भी पढ़ें: 18 साल हो गई उम्र तो आपके लिए बेस्ट हैं ये सरकारी योजनाएं, करियर को लगाती हैं पंख