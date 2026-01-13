एक्सप्लोरर
किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में कैसे मिलेगी छूट? जानें एकदम आसान तरीका
Kisan Credit Card Interest: किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में छूट पाने का मौका मिलता है. जान लीजिए इसके लिए आसान तरीका कैसे आप अपना लोन काफी सस्ता बना सकते हैं.
किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी किसानों के लिए सिर्फ एक कार्ड नहीं. बल्कि सस्ता और आसान लोन लेने का जरिया है. खेती, पशुपालन और दूसरी कृषि जरूरतों के लिए इसके जरिए तुरंत पैसा मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इसके ब्याज में भारी छूट भी मिलती है.
13 Jan 2026
