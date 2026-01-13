हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में कैसे मिलेगी छूट? जानें एकदम आसान तरीका

किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में कैसे मिलेगी छूट? जानें एकदम आसान तरीका

Kisan Credit Card Interest: किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में छूट पाने का मौका मिलता है. जान लीजिए इसके लिए आसान तरीका कैसे आप अपना लोन काफी सस्ता बना सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Jan 2026 03:20 PM (IST)
Kisan Credit Card Interest: किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में छूट पाने का मौका मिलता है. जान लीजिए इसके लिए आसान तरीका कैसे आप अपना लोन काफी सस्ता बना सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी किसानों के लिए सिर्फ एक कार्ड नहीं. बल्कि सस्ता और आसान लोन लेने का जरिया है. खेती, पशुपालन और दूसरी कृषि जरूरतों के लिए इसके जरिए तुरंत पैसा मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इसके ब्याज में भारी छूट भी मिलती है.

1/6
केसीसी लोन पर बैंक आमतौर पर 7 प्रतिशत के आसपास सालाना ब्याज लेते हैं. यह दर सामान्य कृषि लोन से काफी कम होती है. सरकार इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जिससे किसानों पर असली बोझ और कम हो जाता है और लोन लेना सस्ता पड़ता है.
केसीसी लोन पर बैंक आमतौर पर 7 प्रतिशत के आसपास सालाना ब्याज लेते हैं. यह दर सामान्य कृषि लोन से काफी कम होती है. सरकार इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जिससे किसानों पर असली बोझ और कम हो जाता है और लोन लेना सस्ता पड़ता है.
2/6
अगर किसान तय समय के अंदर लोन चुका देता है. तो उसे 3 प्रतिशत तक की एक्स्ट्रा ब्याज छूट मिलती है. यानी समय पर रीपेमेंट करने पर प्रभावी ब्याज दर करीब 4 प्रतिशत सालाना रह जाती है. यही केसीसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.
अगर किसान तय समय के अंदर लोन चुका देता है. तो उसे 3 प्रतिशत तक की एक्स्ट्रा ब्याज छूट मिलती है. यानी समय पर रीपेमेंट करने पर प्रभावी ब्याज दर करीब 4 प्रतिशत सालाना रह जाती है. यही केसीसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.
Published at : 13 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Kisan Kisan Credit Card Utility News KCC

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Trump का Iran Card: क्या India पर 75% Tariffs का खतरा?| Paisa Live
टैरिफ पर Trump के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंकाया, ईरान से Trade को लेकर बढ़ाई टेंशन !
ना EMI, ना करोड़ों—₹10k में Luxury Property का मालिक कैसे बनें?| Paisa Live
Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, खुद बताई शो छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, बताई शो छोड़ने की वजह
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
हेल्थ
Lung Cancer Symptoms: बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget