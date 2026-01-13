किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में कैसे मिलेगी छूट? जानें एकदम आसान तरीका

केसीसी लोन पर बैंक आमतौर पर 7 प्रतिशत के आसपास सालाना ब्याज लेते हैं. यह दर सामान्य कृषि लोन से काफी कम होती है. सरकार इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जिससे किसानों पर असली बोझ और कम हो जाता है और लोन लेना सस्ता पड़ता है.