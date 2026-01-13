हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर विदेश में खो जाए पासपोर्ट तो क्या होगा, क्या है इसके लिए नियम?

अगर विदेश में खो जाए पासपोर्ट तो क्या होगा, क्या है इसके लिए नियम?

अगर आपको पता चले कि विदेश में आपका पासपोर्ट खो गया है, सबसे पहला काम आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का करें. दरअसल पासपोर्ट खोने पर पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Jan 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल लाखों भारतीय नौकरी, पढ़ाई या घूमने के लिए विदेश जाते हैं. ऐसे में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है. लेकिन अगर किसी वजह से विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन किसी भी यात्री के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है. हालांकि अगर विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए नियम और प्रोसेस मौजूद है. ऐसे में आप सही प्रोसेस फॉलो करके इस समस्या से आसानी से बाहर निकल सकते हैं. चलिए तो अब आपको बताते हैं कि अगर विदेश में पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा और इसके लिए क्या नियम बने हुए है.

विदेश में पासपोर्ट खोने पर सबसे पहले क्या करें?

जैसे ही अगर आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट खो गया है, सबसे पहला काम आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का करें. दरअसल पासपोर्ट खोने पर पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बिना न तो नया पासपोर्ट बन सकता है और न ही इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी होता है. ऐसे में रिपोर्ट में खोए हुए पासपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए.

भारतीय दूतावास से करें तुरंत संपर्क 

पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद आप जिस भी देश में हो उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना चाहिए. विदेश में भारतीय नागरिकों की मदद करना दूतावास की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में दूतावास आपकी पहचान सत्यापित करता है और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है.

पासपोर्ट खोने के बाद मदद के नियम 

  1. इमरजेंसी सर्टिफिकेट- अगर विदेश में पासपोर्ट खोने के बाद आपको तुरंत भारत लौटना है और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते है तो इसके लिए दूतावास एक बार का ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करता है, जिसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है. इसके जरिए आप सीधे भारत लौट सकते हैं.
  2. नया या अस्थायी पासपोर्ट- वहीं अगर आपकी यात्रा अभी जारी है या आप जिस देश में है वहीं रूकना चाहते हैं तो दूतावास नया या अस्थायी पासपोर्ट जारी कर सकता है. इसमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जांच होती है.

नए पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन?

विदेश में पासपोर्ट खोने पर नया पासपोर्ट पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट embassy.passportindia.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको स्थानीय पुलिस की ओर से दी गई एफआईआर की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, पुराने पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी, अगर उपलब्ध हो, फ्लाइट टिकट या यात्रा से जुड़ी जानकारी और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं. 

ये भी पढ़ें-कार में लंबे समय तक चलाते हैं ब्लोअर तो हो जाएं सावधान, जा सकती है आपकी जान

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 13 Jan 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Abroad Passport Lost What To Do If Passport Lost Indian Passport Lost Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
राजस्थान
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
राजस्थान
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
पूर्व विधायक दानिश अबरार को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी, '3 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार'
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
यूटिलिटी
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget