अगर विदेश में खो जाए पासपोर्ट तो क्या होगा, क्या है इसके लिए नियम?

हर साल लाखों भारतीय नौकरी, पढ़ाई या घूमने के लिए विदेश जाते हैं. ऐसे में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है. लेकिन अगर किसी वजह से विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन किसी भी यात्री के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है. हालांकि अगर विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए नियम और प्रोसेस मौजूद है. ऐसे में आप सही प्रोसेस फॉलो करके इस समस्या से आसानी से बाहर निकल सकते हैं. चलिए तो अब आपको बताते हैं कि अगर विदेश में पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा और इसके लिए क्या नियम बने हुए है.

विदेश में पासपोर्ट खोने पर सबसे पहले क्या करें?

जैसे ही अगर आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट खो गया है, सबसे पहला काम आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का करें. दरअसल पासपोर्ट खोने पर पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बिना न तो नया पासपोर्ट बन सकता है और न ही इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी होता है. ऐसे में रिपोर्ट में खोए हुए पासपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए.

भारतीय दूतावास से करें तुरंत संपर्क

पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद आप जिस भी देश में हो उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना चाहिए. विदेश में भारतीय नागरिकों की मदद करना दूतावास की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में दूतावास आपकी पहचान सत्यापित करता है और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है.

पासपोर्ट खोने के बाद मदद के नियम

इमरजेंसी सर्टिफिकेट- अगर विदेश में पासपोर्ट खोने के बाद आपको तुरंत भारत लौटना है और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते है तो इसके लिए दूतावास एक बार का ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करता है, जिसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है. इसके जरिए आप सीधे भारत लौट सकते हैं. नया या अस्थायी पासपोर्ट- वहीं अगर आपकी यात्रा अभी जारी है या आप जिस देश में है वहीं रूकना चाहते हैं तो दूतावास नया या अस्थायी पासपोर्ट जारी कर सकता है. इसमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जांच होती है.

नए पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन?

विदेश में पासपोर्ट खोने पर नया पासपोर्ट पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट embassy.passportindia.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको स्थानीय पुलिस की ओर से दी गई एफआईआर की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, पुराने पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी, अगर उपलब्ध हो, फ्लाइट टिकट या यात्रा से जुड़ी जानकारी और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं.

ये भी पढ़ें-कार में लंबे समय तक चलाते हैं ब्लोअर तो हो जाएं सावधान, जा सकती है आपकी जान