APK लिंक से ठग लिए थे 2.49 लाख तो ऐसे बचाया पैसा, जानें स्कैमर्स से बचने का तरीका

Scam Safety Tips: आज के दौर में ऑनलाइन ठगी के तरीके जितने तेज़ी से बदल रहे हैं. उतनी ही तेजी से लोग उनके शिकार भी हो रहे हैं. खासकर व्हाट्सऐप ग्रुप और अनजान लिंक के जरिए होने वाले स्कैम सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं. एक छोटी सी गलती और बैंक खाते से लाखों रुपये गायब हो जाते हैं.

लेकिन राहत की बात यह है कि अगर समय रहते सही कदम उठा लिया जाए. तो ठगे गए पैसे वापस भी मिल सकते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया. जहां एपीके लिंक के जरिए 2.49 लाख रुपये की ठगी हुई. लेकिन साइबर पुलिस की मदद से पूरी रकम होल्ड करवा ली गई. जानें कैसे बच सकते हैं आप स्कैम से.

कैसे हुआ एपीके लिंक से इतना बड़ा फ्रॉड?

एक व्यक्ति को व्हाट्सऐप ग्रुप में एक एपीके फाइल का लिंक भेजा गया. लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक अनजान ऐप इंस्टॉल हो गया. यह ऐप देखने में सामान्य था. लेकिन इसके अंदर मैलवेयर छिपा हुआ था. जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ स्कैमर्स को मोबाइल की बैंकिंग और ओटीपी से जुड़ी जानकारी मिलने लगी.

कुछ ही देर में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए खाते से 2.49 लाख रुपये निकाल लिए गए. पीड़ित को जब पैसे कटने का मैसेज मिला. तब जाकर ठगी का पता चला. ऐसे मामलों में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और देर कर देते हैं. जिससे पैसे वापस मिलना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यहां पैसे बच गए.

कैसे बच सकते हैं आप?

इस मामले में पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया और शिकायत दर्ज कराई. इसके साथ ही cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई. समय पर सूचना मिलने की वजह से साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई की और जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था. वहां रकम को होल्ड करवा दिया. जांच के बाद पूरी 2.49 लाख रुपये की राशि सुरक्षित कर ली गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ठगी के तुरंत बाद शिकायत कर दी जाए तो पैसे बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है. बचाव के लिए जरूरी है कि कभी भी अनजान एपीके लिंक पर क्लिक न करें. व्हाट्सऐप या मैसेज से आने वाले ऐप इंस्टॉल न करें और केवल गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें. किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बिना देर किए 1930 पर शिकायत करना ही बचने का सबसे सही तरीका है.

