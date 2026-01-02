Winter Tips: सर्दियों का मौसम आते ही सबसे बड़ी परेशानी पानी को लेकर शुरू हो जाती है. नहाने, हाथ धोने या किचन में इस्तेमाल के लिए नल से आने वाला पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है. कई घरों में लोग सुबह पानी छूने से भी कतराने लगते हैं.

ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर प्लास्टिक और लोहे की पाइप में से किसमें पानी ज्यादा ठंडा होता है. अगर आप भी हर सर्दी में इस परेशानी से जूझते हैं, तो आज हम आपको इसका आसान जवाब और एक काम की ट्रिक बताने जा रहे हैं. जिससे पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा.

प्लास्टिक या लोहा किस पाइप में ज्यादा ठंडा होता है पानी?

पानी के ज्यादा या कम ठंडा होने का सीधा संबंध पाइप के मटीरियल से होता है. लोहे की पाइप ठंड को बहुत तेजी से अपने अंदर खींच लेती है. सर्दियों में बाहर का तापमान कम होते ही लोहे की पाइप पूरी तरह ठंडी हो जाती है और उसके अंदर से गुजरने वाला पानी भी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है.

वहीं प्लास्टिक की पाइप ठंड को जल्दी पास नहीं करती. प्लास्टिक एक तरह का इंसुलेटर होता है. जो बाहरी ठंड को अंदर जाने से काफी हद तक रोकता है. इसी वजह से प्लास्टिक पाइप में नॉर्मली पानी लोहे की पाइप के मुकाबले कम ठंडा रहता है. यही कारण है कि आजकल ज्यादातर नए घरों में प्लास्टिक या पीवीसी पाइप का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

सर्दियों में पानी कम ठंडा रखने की गजब ट्रिक

अगर आपके घर में पहले से लोहे की पाइप लगी हुई है. तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. एक आसान ट्रिक से आप पानी की ठंडक काफी हद तक कम कर सकते हैं. कोशिश करें कि पानी की टंकी और पाइप को सीधी ठंडी हवा और धूप से बचाकर रखें. पाइप पर मोटा कपड़ा, थर्मल शीट या प्लास्टिक कवर लपेट देने से ठंड का असर कम हो जाता है.

इसके अलावा सुबह नहाने से पहले कुछ देर तक नल खुला छोड़ दें, ताकि टंकी का ऊपर वाला पानी बाहर निकल जाए और नीचे का थोड़ा नॉर्मल पानी आए. अगर संभव हो तो लोहे की जगह प्लास्टिक पाइप लगवाना सबसे बेहतर उपाय है. इससे सर्दियों में पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं होगा और रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे.

