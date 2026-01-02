दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लाखों प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने वर्ष 2025–26 की संपत्तिकर निपटान योजना ‘सुनियो’ का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है. इस योजना के तहत पुराने बकाया कर, ब्याज और दंड से पूरी तरह छुटकारा पाने का अवसर दिया जा रहा है.

क्या है सुनियो योजना और किसे मिलेगा लाभ?

मेयर ने बताया कि सुनियो योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020–21 से पहले की अवधि के संपत्ति कर पर लगने वाला पूरा ब्याज और दंड माफ किया जा रहा है. इसके लिए करदाताओं को केवल चालू वित्त वर्ष 2025–26 और उससे पहले के पांच वित्त वर्षों यानी 2020–21 से 2024–25 तक की मूल कर राशि जमा करनी होगी. इस राशि पर किसी तरह का ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा.

31 जनवरी 2026 तक लाभ उठाने का मौका

दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुनियो योजना की समय-सीमा को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है. हालांकि तय अवधि के बाद भुगतान करने पर 5 प्रतिशत का विलंब शुल्क लागू होगा. निगम का मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

महापौर की करदाताओं से सीधी अपील

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह संपत्ति मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है. उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी ब्याज और दंड के अपने पुराने बकाया का निपटान करें और निगम के साथ सहयोग करें.

कर संग्रह में दिखा सुनियो योजना का असर

महापौर ने बताया कि नागरिक इस योजना में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 तक कुल 1,66,587 करदाताओं ने सुनियो योजना का लाभ उठाया है. इन करदाताओं से कुल 803.61 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, 1,20,157 आवासीय संपत्तियों से 188.28 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया गया है. वहीं 46,430 गैर-आवासीय संपत्तियों से 615.32 करोड़ रुपयेका संपत्ति कर निगम के खाते में आया है. इससे साफ है कि व्यावसायिक संपत्तियों की भागीदारी भी काफी अहम रही है.

पहली बार कर देने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा

महापौर ने बताया कि 90,139 नए करदाताओं ने पहली बार सुनियो योजना का लाभ लेते हुए संपत्ति कर का भुगतान किया है. इन नए करदाताओं से 312.45 करोड़ रुपयेका कर संग्रह हुआ है, जो योजना की सफलता को दर्शाता है.

कुल कर संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष में सुनियो योजना सहित 31 दिसंबर 2025 तक कुल 2,642.80 करोड़ रुपये का संपत्ति कर संग्रह हुआ है. यह राशि 12,42,875 करदाताओं से प्राप्त हुई है. पिछले वर्ष की समान अवधि में 10,31,177 करदाताओं से 1,859.77 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ था. इस तरह कर संग्रह में 42.1 प्रतिशत और करदाताओं की संख्या में 20.52 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन

गौरतलब है कि पूरे वित्त वर्ष 2024–25 में कुल संपत्ति कर संग्रह 2,132.29 करोड़ रुपये रहा था, जो 11,33,161 करदाताओं से प्राप्त हुआ था. जबकि चालू वित्त वर्ष में अब तक का संग्रह इस आंकड़े से कहीं अधिक हो चुका है.

समय रहते टैक्स निपटाने की अपील

महापौर ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे सुनियो योजना की विस्तारित समय-सीमा के भीतर अपने बकाया संपत्ति कर का निपटान कर लें और इस राहत भरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं.

