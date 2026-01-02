पर्सनल लोन चुकाने से पहले हो गई कर्जदार की मौत तो कौन भरेगा पैसा, जानें क्या हैं नियम?

अगर लोन चल रहा हो और कर्जदार की अचानक मौत हो जाए तो सवाल खड़ा होता है कि बकाया रकम का क्या होगा. क्या बैंक परिवार से पैसा मांगेगा या कर्ज वहीं खत्म हो जाएगा. ऐसे में पहले यह समझना जरूरी है कि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है.