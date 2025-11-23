बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, कोहरे के चलते कैंसिल की गईं ये 2 बड़ी ट्रेनें

Bihar Train Cancelled: देश में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कोहरे की दिक्कत भी बढ़ने लगी है. यही वजह है कि दिसंबर से कई ट्रेनों के संचालन पर असर दिखने वाला है. रेलवे ने कोहरे की संभावन को देखते हुए दिसंबर से फरवरी के बीच कई बड़ी ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. इसमें दिल्ली–भागलपुर रूट की दो मेन ट्रेनें गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस भी शामिल हैं.

इसका सीधा असर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. रेलवे इस समय कोहरे में सुरक्षित संचालन की तैयारी में लगा है. रात में ट्रैक का निरीक्षण किया जा रहा है. इंजनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस फिट किए जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में डेटोनेटर की सप्लाई बढ़ाई जा रही है. सिग्नल बोर्ड और लेवल क्रॉसिंग पॉइंट को रेडियम से हाईलाइट किया जा रहा है. जिससे लोको पायलट को कम विजिबिलिटी में भी रास्ता साफ दिख सके.

इस वजह से कैंसिल करना पड़ा

कोहरे वाले रूटों पर रेलवे ने विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट सिस्टम शुरू किया है. साहिबगंज-किऊल, भागलपुर-दुमका समेत मालदा मंडल के बाकी रूटों पर भी सभी सिग्नल पॉइंट्स को अपग्रेड किया जा रहा है. इससे घने कोहरे में भी ट्रेन संचालन सुरक्षित और नियंत्रित रहेगा.

लोको पायलटों को भी कहा गया हैं कि ट्रेन की टॉप स्पीड 75 किमी प्रतिघंटा से ऊपर न जाए. इसके अलावा सभी केबिन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि घने कोहरे में लेवल क्रॉसिंग के पास सीटी बजाकर राहगीरों को सावधान करें. कोहरे में कोई हादसा न हो इसलिए ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है.

रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी पर भी असर

कोहरे के कारण बढ़ी देरी को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी टाइमिंग भी एडजस्ट की जा रही है. जिससे उन्हें सही से आराम मिल सके. स्टेशन मास्टर्स को डेटोनेटर लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. जिससे जरूरत पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल हो सके.

इन तारीखों पर नहीं चलेगी गरीब रथ

भागलपुर–दिल्ली गरीब रथ 22405 दिसंबर में 04, 11, 18, 25 को नहीं चलेगी. तो वहीं जनवरी में 1, 8, 15, 22, 29 और फरवरी में 5, 12, 19, 26 को भी यह ट्रेन रद्द रहेगी.

वहीं 22406 दिल्ली–भागलपुर गरीब रथ 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर को रद्द रहेगी. तो जनवरी में 7, 14, 21, 28 और फरवरी में 4, 11, 18, 25 को यह ट्रेन नहीं चलेगी.

ये ट्रेनें भी रहेंगी कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 मालदा–नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस 06 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14003 नई दिल्ली–मालदा टाउन: 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2025 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 5619 गया–कामाख्या साप्ताहिक: 02 दिसंबर से 24 फरवरी तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया साप्ताहिक: 01 दिसंबर से 23 फरवरी तक के लिए कैंसिल

