महज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम
PM Bima Suraksha Yojana: सिर्फ छोटे से प्रीमियम में बड़ा मेडिकल कवर मिल सकता है और किस तरह यह योजना मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है. जान लें.
पहले लोग इंश्योरेंस को बोझ मानते थे. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. किसी मेडिकल इमरजेंसी में खर्च अचानक आसमान छू लेता है. ऐसे में कम पैसे में मिलने वाला कवर बड़ी मदद बन जाता है. सरकार की कई योजनाएं खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो प्रीमियम नहीं भर पाते.
Published at : 22 Nov 2025 04:51 PM (IST)
