हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीमहज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम

महज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम

PM Bima Suraksha Yojana: सिर्फ छोटे से प्रीमियम में बड़ा मेडिकल कवर मिल सकता है और किस तरह यह योजना मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है. जान लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Nov 2025 04:51 PM (IST)
पहले लोग इंश्योरेंस को बोझ मानते थे. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. किसी मेडिकल इमरजेंसी में खर्च अचानक आसमान छू लेता है. ऐसे में कम पैसे में मिलने वाला कवर बड़ी मदद बन जाता है. सरकार की कई योजनाएं खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो प्रीमियम नहीं भर पाते.

सरकार की प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना उन परिवारों के लिए राहत बनकर आई थी .जिनके पास अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने का कोई साधन नहीं था. इस स्कीम का मकसद यह था कि कम से कम पैसे में हर नागरिक के पास बेसिक सेफ्टी जरूर हो.
इस स्कीम के तहत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है. यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर हादसा हो जाता है और उसकी जान चली जाती है. तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके. यह कवर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को संकट की घड़ी में सहारा देने के लिए तैयार किया गया है.
महज 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर दिया जाता है. शुरुआत 2015 में हुई थी और तब से लाखों लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं. अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु होती है. तो नॉमिनी को पूरी राशि मिलती है.
योजना में सिर्फ मौत होने पर ही नहीं है. अगर बीमाधारक किसी हादसे में आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है. तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं. पूरी तरह से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपये मिलते हैं. इस तरह यह स्कीम न सिर्फ परिवार बल्कि खुद पॉलिसी धारक को भी सीधे लाभ देती है.
इस योजना की एक और खासियत इसकी सरल प्रक्रिया है. प्रीमियम सालाना 20 रुपये है और यह सीधे खाते से ऑटो-डेबिट होता है. कवर हर साल 1 जून से 31 मई तक मान्य रहता है. इससे लोगों को न तारीखें याद रखने की जरूरत पड़ती है न अलग से पेमेंट की चिंता रहती है.
18 से 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है. इच्छुक लोग अपने बैंक में जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर फॉर्म भर सकते हैं. कम प्रीमियम और बड़े कवर के कारण यह योजना आज भी सबसे किफायती सुरक्षा ऑप्शन में से एक है.
Published at : 22 Nov 2025 04:51 PM (IST)
