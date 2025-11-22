क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम

अक्सर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक छोटा सा ग्रेस पीरियड भी देती हैं. मतलब यह कि अगर आपकी ड्यू डेट सोमवार थी और आपने मंगलवार को पेमेंट कर दिया. तो इसे लेट नहीं माना जाता. बस आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है. क्योंकि हर बैंक का नियम एक जैसा नहीं होता.