क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम

क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम

Credit Score Rules: अगर कोई आखिरी तारीख के एक दिन बाद पेमेंट करता है. तो क्या एक दिन की देरी से भी क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ता है. जान लीजिए क्या कहते हैं नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Credit Score Rules: अगर कोई आखिरी तारीख के एक दिन बाद पेमेंट करता है. तो क्या एक दिन की देरी से भी क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ता है. जान लीजिए क्या कहते हैं नियम.

आज की डिजिटल लाइफ किसी को लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम. हर जगह क्रेडिट स्कोर मायने रखता है. इसी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी पेमेंट डेट मिस न हो. अब सवाल यह है कि अगर पेमेंट एक दिन लेट हो जाए तो क्या स्कोर खराब हो जाता है?

कई लोगों के मन में यह सवाल लाजिमी तौर पर आता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में एक दिन की देरी हो जाए या कोई किस्त चुकाने में 1 दिन की देरी हो जाए. तो क्या क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ता है. तो आपको बता दें इसके लिए अलग-अलग नियम है.
कई लोगों के मन में यह सवाल लाजिमी तौर पर आता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में एक दिन की देरी हो जाए या कोई किस्त चुकाने में 1 दिन की देरी हो जाए. तो क्या क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ता है. तो आपको बता दें इसके लिए अलग-अलग नियम है.
देश में ज्यादातर बैंक और क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों से कम की देरी को लेट पेमेंट की कैटेगरी में नहीं डालते. यानी अगर आपने सिर्फ एक दिन बाद पेमेंट किया है. तो स्कोर पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता. यह रिपोर्ट में दर्ज भी नहीं होता.
देश में ज्यादातर बैंक और क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों से कम की देरी को लेट पेमेंट की कैटेगरी में नहीं डालते. यानी अगर आपने सिर्फ एक दिन बाद पेमेंट किया है. तो स्कोर पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता. यह रिपोर्ट में दर्ज भी नहीं होता.
अक्सर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक छोटा सा ग्रेस पीरियड भी देती हैं. मतलब यह कि अगर आपकी ड्यू डेट सोमवार थी और आपने मंगलवार को पेमेंट कर दिया. तो इसे लेट नहीं माना जाता. बस आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है. क्योंकि हर बैंक का नियम एक जैसा नहीं होता.
अक्सर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक छोटा सा ग्रेस पीरियड भी देती हैं. मतलब यह कि अगर आपकी ड्यू डेट सोमवार थी और आपने मंगलवार को पेमेंट कर दिया. तो इसे लेट नहीं माना जाता. बस आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है. क्योंकि हर बैंक का नियम एक जैसा नहीं होता.
भले एक दिन लेट पेमेंट से स्कोर पर असर नहीं पड़ता. लेकिन लेट फीस लग सकती है. बैंक और कार्ड कंपनियां एक छोटी पेनल्टी लगा सकती हैं, जो अमूमन बहुत ज्यादा नहीं होती. लेकिन अगर यह आदत बन जाए. तो यह चार्ज बढ़ते जाते हैं और आपकी जेब पर बोझ बन जाते हैं.
भले एक दिन लेट पेमेंट से स्कोर पर असर नहीं पड़ता. लेकिन लेट फीस लग सकती है. बैंक और कार्ड कंपनियां एक छोटी पेनल्टी लगा सकती हैं, जो अमूमन बहुत ज्यादा नहीं होती. लेकिन अगर यह आदत बन जाए. तो यह चार्ज बढ़ते जाते हैं और आपकी जेब पर बोझ बन जाते हैं.
क्रेडिट स्कोर नॉर्मली तब खराब होता है जब पेमेंट 30 दिन से ज्यादा देर तक पेंडिंग रहे. वहीं अगर 60 या 90 दिनों की देरी से पेमेंट की जाए तो इससे क्रेडिट स्कोर काफी नीचे आ सकता है. इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है.
क्रेडिट स्कोर नॉर्मली तब खराब होता है जब पेमेंट 30 दिन से ज्यादा देर तक पेंडिंग रहे. वहीं अगर 60 या 90 दिनों की देरी से पेमेंट की जाए तो इससे क्रेडिट स्कोर काफी नीचे आ सकता है. इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है.
अगर आप अपनी पेमेंट की ड्यू डेट भूल जाते हैं. और इस चक्कर में आपसे पेमेंट करना मिस हो जाता है. तो फिर आप अपने खाते में ऑटो डेबिट सर्विस चालू कर सकते हैं. जिससे ड्यू डेट पर अपने आप ही आपके खाते से पेमेंट हो जाएगा.
अगर आप अपनी पेमेंट की ड्यू डेट भूल जाते हैं. और इस चक्कर में आपसे पेमेंट करना मिस हो जाता है. तो फिर आप अपने खाते में ऑटो डेबिट सर्विस चालू कर सकते हैं. जिससे ड्यू डेट पर अपने आप ही आपके खाते से पेमेंट हो जाएगा.
Published at : 22 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Embed widget