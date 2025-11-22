फ्रीलांसिंग करने वालों को नए लेबर लॉ से कितना होगा फायदा, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीफ्रीलांसिंग करने वालों को नए लेबर लॉ से कितना होगा फायदा, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

New Labour Laws: नए लेबर लॉ फ्रीलांसरों के लिए कौन-कौन से फायदे लेकर आए हैं? कैसे ये बदलाव उनकी कमाई को मजबूत बना सकते हैं और उन्होें सुरक्षा दे सकते हैं. जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Nov 2025 02:18 PM (IST)
शुक्रवार से नए लेबर लॉ लागू हो चुके हैं और इनका असर अब फ्रीलांसरों और गिग वर्कर्स पर भी पड़ेगा. नए बदलावों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार ने पहली बार फ्रीलांसिंग और प्लेटफॉर्म वर्क को एक आधिकारिक काम की कैटेगरी माना है.

देश में नए लेबर लॉ लागू होने बाद जो लाखों लोग अब तक किसी सुरक्षा दायरे में नहीं आते थे. उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी के फायदे मिल पाएंगे. यह बदलाव फ्रीलांसरों के लिए की कमाई, सुरक्षा और करियर स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा
अब सभी वर्कर्स के लिए PF, ESIC, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे लाभ जरूरी ढांचे में शामिल होंगे. इससे फ्रीलांसरों को भी वही सुविधाएं मिलेगी जो पहले सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलती थी. लंबे समय तक काम करने के बाद मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा अब फ्रीलांसरों के लिए भी संभव होगी.
इसके अलावा सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा. फ्रीलांसरों के लिए यह एक तरह का आधिकारिक सबूत बन जाएगा कि वे किस काम के लिए जुड़े हैं और उनके अधिकार क्या हैं. इससे पेमेंट, समयसीमा और जिम्मेदारियों से जुड़े विवाद काफी कम होंगे.
40 साल से ऊपर के हर वर्कर को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करवाना होगा. फ्रीलांसिंग में अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन अब यह अनिवार्य ढांचे का हिस्सा बनने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की सुरक्षा बढ़ेगी.
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलना सबसे अहम बदलावों में से एक है. हर फूड डिलीवरी, कैब, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म को अपने टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा. इससे फ्रीलांसरों को एक स्थायी सुरक्षा फंड का लाभ मिलेगा.
सभी फायदे एक आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट के जरिए पोर्टेबल होंगे. यानी फ्रीलांसर चाहे शहर बदलें, प्लेटफॉर्म बदलें या काम का मॉडल बदलें, उनके फायदे वहीं से जारी रहेंगे. इससे करियर में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों बनी रहेंगीं .
Published at : 22 Nov 2025 02:17 PM (IST)
Labour Law New Labour Law Utility News Freelancers

