हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

PM WANI Scheme: अब घर का वाई-फाई बन सकता है कमाई का जरिया. पीएम वानी योजना के तहत लोग अपना नेटवर्क शेयर करके कमा सकते हैं हर महीने हजारों रुपये. जान लीजिए प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 11 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

PM WANI Scheme: आज के दौर में बिन इंटरनेट के किसी का गुजारा नहीं है. इंटरनेट हर किसी की जिंदगी की जरूरत बन चुका है. ज्यादातर लोग अपने घर के इंटरनेट यूसेज के लिए वाई-फाई लगवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने घर के वाई-फाई कनेक्शन से पैसा भी कमा सकते हैं?

जी हां सरकार की पीएम वाई-फाई योजना यानी PM-WANI यानी Public Wi-Fi Network Interface के तहत आम लोग अपने वाई-फाई नेटवर्क को पब्लिक यूज़ के लिए शेयर करके इनकम कमा सकते हैं. अगर आपके घर या दुकान में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन है. तो आप इसे सरकार के रजिस्टर सिस्टम से जोड़कर डेटा बेच सकते हैं. जानें कैसे मिलेगा इस योजना में फायदा.

क्या है पीएम-वानी योजना?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से पीएम वाई-फाई जिसे पीएम-वानी योजना भी कहा जाता है शुरू किया है. दूरसंचार विभाग ने इस योजना को देशभर में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था Public Data Office यानी PDO बनकर अपने वाई-फाई को शेयर कर सकता है.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए 42000 करोड़ की योजना लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?

आपको बस एक राउटर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. फिर सरकार के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. जिसके बाद आपका नेटवर्क पब्लिक वाई-फाई के रूप में एक्टिव हो जाता है. इसके बाद यूज़र्स आपके नेटवर्क से जुड़कर डेटा खरीद सकते हैं. हर डेटा यूज़ पर आपको तय कमीशन मिलेगा. जिससे आपको कमाई का जरिया मिलेगा. 

कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

अगर आपके घर में वाई-फाई कनेक्शन है. तो इस स्कीम में शामिल होने की प्रोसेस बहुत आसान है. सबसे पहले आफको telecom.gov.in या PM-WANI ऐप पर जाकर पब्लिक डेटा ऑफिस के रूप में आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको एक PDO ID मिलेगी. फिर अपने वाई-फाई राउटर को रजिस्टर कर नेटवर्क लाइव करें. जैसे ही कोई यूज़र आपका नेटवर्क इस्तेमाल करेगा. 

यह भी पढ़ें: चार्ट तैयार हो गया लेकिन टिकट स्टेटस RAC ही है, ऐसे ले सकते हैं रेलवे से रिफंड

सिस्टम अपने आप भुगतान जोड़ देगा. इससे आप हर महीने कुछ हजार रुपये तक कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और ना ही अलग से इसमें निवेश करना पड़ता है. आप खुद भी अपने वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से मोबाइल डाटा बेचकर कमाई भी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?

Published at : 11 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
WiFi Utility News PM Wani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Pawan Singh अब नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
चुनाव से पहले Nitish को बड़ा झटका, Mishrilal Yadav ने किया इस्तीफे का एलान
महागठबंधन के CM चेहरा पर कांग्रेस का बड़ा बयान
IPO Alert: Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
LG IPO में निवेश से पहले ये 3 Hidden Risks जरूर समझें| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग? कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना; कहा- संविधान बचाने के लिए...
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
बॉलीवुड
क्या सोनम कपूर ने छिपाया अपना बेबी बंप? करवा चौथ सेलिब्रेशन से एक्ट्रेस की वीडियो वायरल
क्या सोनम कपूर ने छिपाया अपना बेबी बंप? करवा चौथ सेलिब्रेशन से एक्ट्रेस की वीडियो वायरल
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
हेल्थ
हमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन
हमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन
शिक्षा
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा
पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget