घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

PM WANI Scheme: आज के दौर में बिन इंटरनेट के किसी का गुजारा नहीं है. इंटरनेट हर किसी की जिंदगी की जरूरत बन चुका है. ज्यादातर लोग अपने घर के इंटरनेट यूसेज के लिए वाई-फाई लगवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने घर के वाई-फाई कनेक्शन से पैसा भी कमा सकते हैं?

जी हां सरकार की पीएम वाई-फाई योजना यानी PM-WANI यानी Public Wi-Fi Network Interface के तहत आम लोग अपने वाई-फाई नेटवर्क को पब्लिक यूज़ के लिए शेयर करके इनकम कमा सकते हैं. अगर आपके घर या दुकान में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन है. तो आप इसे सरकार के रजिस्टर सिस्टम से जोड़कर डेटा बेच सकते हैं. जानें कैसे मिलेगा इस योजना में फायदा.

क्या है पीएम-वानी योजना?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से पीएम वाई-फाई जिसे पीएम-वानी योजना भी कहा जाता है शुरू किया है. दूरसंचार विभाग ने इस योजना को देशभर में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था Public Data Office यानी PDO बनकर अपने वाई-फाई को शेयर कर सकता है.

आपको बस एक राउटर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. फिर सरकार के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. जिसके बाद आपका नेटवर्क पब्लिक वाई-फाई के रूप में एक्टिव हो जाता है. इसके बाद यूज़र्स आपके नेटवर्क से जुड़कर डेटा खरीद सकते हैं. हर डेटा यूज़ पर आपको तय कमीशन मिलेगा. जिससे आपको कमाई का जरिया मिलेगा.

कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

अगर आपके घर में वाई-फाई कनेक्शन है. तो इस स्कीम में शामिल होने की प्रोसेस बहुत आसान है. सबसे पहले आफको telecom.gov.in या PM-WANI ऐप पर जाकर पब्लिक डेटा ऑफिस के रूप में आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको एक PDO ID मिलेगी. फिर अपने वाई-फाई राउटर को रजिस्टर कर नेटवर्क लाइव करें. जैसे ही कोई यूज़र आपका नेटवर्क इस्तेमाल करेगा.

सिस्टम अपने आप भुगतान जोड़ देगा. इससे आप हर महीने कुछ हजार रुपये तक कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और ना ही अलग से इसमें निवेश करना पड़ता है. आप खुद भी अपने वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से मोबाइल डाटा बेचकर कमाई भी कर सकते हैं.

