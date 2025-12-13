एक्सप्लोरर
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
PM Matru Vandana Yojana: मातृ वंदन योजना को नए नियमों के साथ अपडेट किया गया है. अब दूसरी संतान पर भी लाभ मिलेगा. लेकिन किन शर्तों में मिलेगा फायदा जानना जरूरी है.
सरकार देश की महिलाओं को लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिनका फायदा देश की करोड़ों महिलाओं को मिलता है. देश में बहुत सी महिलाओं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संप्नन नहीं होती है. ऐसी महिलाओं को गर्भावास्था के दौरान सरकार मदद देती है.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 02:25 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
यूटिलिटी
6 Photos
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion