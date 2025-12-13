हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआधार कार्ड में बचपन की फोटो बदलवाने का क्या है तरीका? ये रहा पूरा प्रोसेस

आधार कार्ड में बचपन की फोटो बदलवाने का क्या है तरीका? ये रहा पूरा प्रोसेस

Aadhaar Card Photo Update Process: आधार कार्ड में बचपन की फोटो अब परेशानी नहीं बनेगी. इसे बदलवाने का प्रोसेस आसान है, बस सही स्टेप जानना जरूरी है. जानिए पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Aadhaar Card Photo Update Process: आधार कार्ड में बचपन की फोटो अब परेशानी नहीं बनेगी. इसे बदलवाने का प्रोसेस आसान है, बस सही स्टेप जानना जरूरी है. जानिए पूरी प्रक्रिया.

आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. अगर आधार में कोई भी जानकारी गलत हो. तो काम अटक सकता है. कई लोगों के आधार बचपन की फोटो बड़ी परेशानी बन जाती है.

1/6
कई बार उम्र बढ़ने के बाद आधार में फोटो इतनी अलग हो जाती है कि पहचान पर सवाल उठने लगते हैं. ऐसी स्थिति में लोग आधार दिखाने से कतराने लगते हैं. अगर आप भी इस झिझक से बचना चाहते हैं. तो आधार कार्ड में फोटो बदलवाना ही बेहतर ऑप्शन है.
कई बार उम्र बढ़ने के बाद आधार में फोटो इतनी अलग हो जाती है कि पहचान पर सवाल उठने लगते हैं. ऐसी स्थिति में लोग आधार दिखाने से कतराने लगते हैं. अगर आप भी इस झिझक से बचना चाहते हैं. तो आधार कार्ड में फोटो बदलवाना ही बेहतर ऑप्शन है.
2/6
आधार में फोटो बदलवाने की सुविधा UIDAI की ओर से दी जाती है. हालांकि नाम पता या मोबाइल नंबर की तरह फोटो को ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जा सकता. इसके लिए आधार एनरॉलमेंट या सर्विस सेंटर जाना जरूरी होता है.
आधार में फोटो बदलवाने की सुविधा UIDAI की ओर से दी जाती है. हालांकि नाम पता या मोबाइल नंबर की तरह फोटो को ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जा सकता. इसके लिए आधार एनरॉलमेंट या सर्विस सेंटर जाना जरूरी होता है.
Published at : 13 Dec 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card Aadhaar Update UIDAI

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BJP State Chief: Pankaj की बढ़ी टेंशन..BJP अध्यक्ष के नए नाम पर CM योगी ने क्यों नहीं जताई सहमति?
BJP State President: UP BJP अध्यक्ष बनने के बाद Pankaj को इन चुनौतियों का सामना करना होगा
West Bengal Elections 2026 : बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद से कितना बदल जाएगा चुनाव का समीकरण?
3I ATLAS की पूंछ मुड़ी! अंतरिक्ष में चल क्या रहा है? | ABPLIVE
Pak PM Shehbaz Sharif की बेइज्जती पर आपकी हंसी नहीं रुकेगी! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
Video: 'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
हेल्थ
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget