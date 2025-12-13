आधार कार्ड में बचपन की फोटो बदलवाने का क्या है तरीका? ये रहा पूरा प्रोसेस

कई बार उम्र बढ़ने के बाद आधार में फोटो इतनी अलग हो जाती है कि पहचान पर सवाल उठने लगते हैं. ऐसी स्थिति में लोग आधार दिखाने से कतराने लगते हैं. अगर आप भी इस झिझक से बचना चाहते हैं. तो आधार कार्ड में फोटो बदलवाना ही बेहतर ऑप्शन है.