आधार कार्ड में बचपन की फोटो बदलवाने का क्या है तरीका? ये रहा पूरा प्रोसेस
Aadhaar Card Photo Update Process: आधार कार्ड में बचपन की फोटो अब परेशानी नहीं बनेगी. इसे बदलवाने का प्रोसेस आसान है, बस सही स्टेप जानना जरूरी है. जानिए पूरी प्रक्रिया.
आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. अगर आधार में कोई भी जानकारी गलत हो. तो काम अटक सकता है. कई लोगों के आधार बचपन की फोटो बड़ी परेशानी बन जाती है.
Published at : 13 Dec 2025 05:41 PM (IST)
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
