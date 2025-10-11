हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किसानों के लिए पीएम मोदी ने की 42000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?

Schemes For Farmers: केंद्र सरकार किसानों के लिए 42000 करोड़ रुपये की बड़ी योजना शुरू करने जा रही है. जान लीजिए इन योजनाओं के जरिए किसानों के कैसे मिलेगा फायदा.

11 Oct 2025 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

Schemes For Farmers: केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिनसे अब तक करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिला है. आज यानी 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए 42000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नई योजनाओं की शुरुआत की. इनमें दो बड़ी परियोजनाएं शामिल है. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन.

इन योजनाओं के ज़रिए खेती की उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, टिकाऊ खेती के तरीके अपनाने, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जाएगा. जानें किसान कैसे उठा सकते हैं इन योजनाओं का लाभ.

पीएम धन धान्य कृषि योजना मे ऐसे मिलेगा फायदा 

आज शुरू की जा रही पीएम धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इस योजना पर 24000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिससे खेती को ज्यादा प्रोडक्टिव और टिकाऊ बनाया जा सके. इसका मकसद है एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाना नई फसलों को अपनाने के लिए किसानों को मोटिवेट करना और गांव स्तर पर स्टोरेज फैसिलिटी को बेहतर करना.

योजना के तहत 100 जिलों में इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. जिससे किसानों को पानी की दिक्कत न हो. तो इसके साथ ही उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वह मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अपना सकें और अपनी इनकम बढ़ा सकें.

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरु 

प्रधानमंत्री मोदी आज 11440 करोड़ रुपये की लागत से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत भी करेंगे. इस मिशन का टारगेट है. देश को दालों के प्रोडक्शन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना. इसके तहत दालों की पैदावार बढ़ाने, खेती का एरिया बढ़ाने और खरीद से लेकर प्रोसेसिंग तक की वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस रहेगा. 

सरकार चाहती है कि किसान दालों की खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें और देश को इम्पोर्ट पर कम निर्भर रहना पड़े. इस मिशन के ज़रिए किसानों को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलेगा जिससे वह प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकें.

इन योजनाओं से भी होगा फायदा

इन योजनाओं के अलावा पीएम मोदी 5450 करोड़ रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही 815 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की नींव भी रखी जाएगी. इन प्रोजेक्ट्स से किसानों को नई कमाई के मौके मिलेंगे. खेती से जुड़े सेक्टर को टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों का फायदा मिलेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी.

11 Oct 2025 11:40 AM (IST)
