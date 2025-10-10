चार्ट तैयार हो गया लेकिन टिकट स्टेटस RAC ही है, ऐसे ले सकते हैं रेलवे से रिफंड

Railway Refund Rules For RAC: देश में हर दिन ट्रेन के जरिए करोड़ों यात्री एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं. इनके लिए रेलवे की ओर से कई हजार ट्रेनें चलायी जाती हैं. ट्रेन में सफर करते समय ज्यादातर यात्री आरक्षण करवा कर यात्रा करना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें सीट सुनिश्चित मिले. लेकिन कई बार टिकट कंफर्म नहीं होता और टिकट RAC यानी Reservation Against Cancellation के स्टेटस में दिखता है.

ऐसे में यात्रियों को चिंता होती है कि क्या वह सफर कर पाएंगे और अगर टिकट कैंसिल करनी पड़ी तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं. रेलवे ने ऐसी सिचुएशन में रिफंड और टिकट कैंसिलेशन के लिए नियम बनाए हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप ऐसी स्थिति में रिफंड ले सकते हैं.

RAC टिकट पर रिफंड कैसे मिलेगा?

अगरल आप ट्रेन की टिकट करवाते हैं. आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है और RAC में आकर अटक जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तब भी अपना सफर कंटिन्यू कर सकते हैं. हालांकि आपको सीट शेयर करनी होगी. अगर आपका टिकट RAC है और आप सफर नहीं करना चाहते. तो आप रेलवे से रिफंड ले सकते हैं. RAC टिकट के लिए रिफंड नियम भी अलग हैं.

टिकट कैंसिल करने के लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या IRCTC ऐप या स्टेशन पर टिकट काउंटर पर जाकर आवेदन देना होगा. सामान्य तौर प RAC टिकट के लिए कैंसिल करने पर कटौती कुछ कम होती है. क्योंकि सीट कंफर्म नहीं थी. ध्यान रखें कि जर्नी से पहले ही कैंसिल करना जरूरी है. क्योंकि जर्नी शुरू होने के बाद रिफंड नहीं मिलता.

इस प्रोसेसे को करें फाॅलो

रिफंड लेने के लिए IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर Cancel Ticket ऑप्शन चुनें और RAC टिकट को कैंसिल करें. अगर आप काउंटर से रद्द कर रहे हैं. तो टिकट और आईडी कार्ड लेकर काउंटर पर जाएं. टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा.

आम तौर पर 7-10 दिन में रिफंड आ जाता है. इसके अलावा अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है या यात्री का RAC टिकट कंफर्म हो जाता है. तो फिर टिकट कैंसिलेशन के बाद मिलने वाला रिफंड चार्जेस के हिसाब से कम और ज्यादा हो सकता है.

