क्या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी मिलती है पेंशन, जानें क्या है नियम?

Pankaj Dheer Death: बाॅलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीआर चोपड़ा के प्रसिद्ध टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज ढीर का निधन हो गया है. कल उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. पंकज ढीर ने फिल्मों और टीवी दोनों में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उनके निधन के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपने करियर के बाद आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित रहते हैं.

लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार, तकनीशियन और स्टाफ की पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी जानकारी अक्सर चर्चा में रहती है. . इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को क्या कोई पेंशन मिलती है. क्या कलाकार रिटायर हो जाते है उन्हें किसी तरह की कोई आर्थिक सुरक्षा मिलती है या नहीं.चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को मिलती है पेंशन?

फिल्म और टीवी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर अगर EPF एक्ट, 1952 लागू होता है. तो उन्हें EPF, EPS और EDLI के तहत सामाजिक सुरक्षा मिलती है. बशर्ते वह कवर वाले कर्मचारी हों और नियमित योगदान कट रहा हो. EPS-1995 के तहत पेंशन तभी बनती है जब नियोक्ता-नियोजित संबंध, वेतन सीमा और न्यूनतम सेवा/योगदान की शर्तें पूरी हों.

फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स में सिने वर्कर्स के लिए खास नियम हैं. जैसे लगातार तीन फीचर फिल्मों में काम करना जरूरी हो सकता है. वहीं फ्रीलांसर, गिग-बेस्ड या दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों पर यह पेंशन अपने आप लागू नहीं होती. सरकारी पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है.

आर्थिक सुरक्षा पाने के ऑप्शन क्या हैं?

इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी है कि वह अपने भविष्य को लेकर सावधानी बरतें. सदस्यता लेकर और निर्धारित योगदान जमा करके वह अलग-अलग योजनाओं में शामिल हो सकते हैं. कई योजनाओं में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त सुविधा भी रहती है. इसके अलावा कुछ योजनाओं में आश्रितों या परिवार के सदस्यों को भी फायदा दिया जाता है. फ्रीलांसर और सेल्फ इंप्लोएड कलाकार नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं.

