50 हजार रुपये लगाकर कमा सकते हैं हर महीने 30 हजार, टॉप क्लास हैं ये बिजनेस आइडिया

ऐसे कई छोटे बिजनेस हैं जिनसे हर महीने 25 से 30 हजार रुपये तक की कमाई आसानी से की जा सकती है. आप चाहें तो अगरबत्ती बनाने का काम कम खर्च में शुरू कर सकते हैं. महज 50 हजार रुपये लगाकर मशीन, रॉ मटेरियल और पैकिंग का सामान ले लें. पूजा और त्योहारों में इसकी डिमांड लगातार रहती है.