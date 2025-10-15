हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 हजार रुपये लगाकर कमा सकते हैं हर महीने 30 हजार, टॉप क्लास हैं ये बिजनेस आइडिया

Small Business Under 50 Thousand Rupees: कम बजट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यu खबर आपके काम की है. सिर्फ 50 हजार रुपये लगाकर हर महीने 30 हजार रुपये तक कमा सकते हैं इन आसान आइडियाज से.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Oct 2025 12:42 PM (IST)
बिजनेस को लेकर लोगों में ये सोच रहती है कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. आप सिर्फ 50 हजार रुपये लगाकर भी अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं. जरूरी है सही आइडिया और थोड़ी प्लानिंग. जिनसे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं.

ऐसे कई छोटे बिजनेस हैं जिनसे हर महीने 25 से 30 हजार रुपये तक की कमाई आसानी से की जा सकती है. आप चाहें तो अगरबत्ती बनाने का काम कम खर्च में शुरू कर सकते हैं. महज 50 हजार रुपये लगाकर मशीन, रॉ मटेरियल और पैकिंग का सामान ले लें. पूजा और त्योहारों में इसकी डिमांड लगातार रहती है.
आप घर की रसोई से ही पापड़, अचार और नमकीन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसकी डिमांड पूरे साल रहती है. 50 हजार रुपये में सामग्री, पैकिंग और ब्रांडिंग आसानी से हो जाएगी. सोशल मीडिया और लोकल मार्केट के जरिए सेल बढ़ाकर महीने में 30 हजार रुपये तक की इनकम पाई जा सकती है.
आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और मोबाइल एक्सेसरीज़ की जरूरत हर दिन रहती है. 50 हजार रुपये में छोटी दुकान खोलें और साथ में ऑनलाइन सेलिंग शुरू करें. चार्जर, कवर, ईयरफोन जैसे प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्जिन मिलता है.
डेकोरेटिव और खुशबूदार मोमबत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है. आप बेहद कम रुपये में कैंडल मोल्ड, वैक्स और फ्रेगरेंस ऑयल लेकर घर से प्रोडक्शन शुरू करें. त्योहारों और गिफ्ट सीजन में इनकी बिक्री तेजी से होती है. सही मार्केटिंग से हर महीने 30 हजार रुपये तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.
थोड़ी सी जमीन हो तो ऑर्गेनिक सब्जी की खेती बढ़िया ऑप्शन है. कम खर्च में बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था कर शुरुआत करें. हेल्दी खाने की बढ़ती डिमांड से इसका मार्केट लगातार बढ़ रहा है. लोकल बाजार और होटलों में सप्लाई देकर अच्छी इनकम हो सकती है.
शहरों में नौकरीपेशा लोगों को घर जैसा खाना चाहिए होता है. ऐसे में टिफिन सर्विस एक बढ़िया बिजनेस है. खाना बनाकर डिलीवरी की शुरुआत करें. स्वाद और समय पर डिलीवरी से ग्राहक जल्दी बढ़ते हैं. ऐसे में आप कुछ समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 12:42 PM (IST)
