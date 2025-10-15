एक्सप्लोरर
Diwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम
Diwali 2025: दिवाली के समय लोग दूर-दूर से पटाखे लेकर आते हैं. आइए जानते हैं कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे ला सकते हैं या नहीं.
Diwali 2025: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और भारत की सड़कें रोशनी से चमक उठी हैं. त्योहार की रौनक तो है ही लेकिन साथ में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. खासकर पटाखों के परिवहन के मामले में. लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे लेकर जा सकते हैं? आइए जानते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 11:38 AM (IST)
