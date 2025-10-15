हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम

Diwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम

Diwali 2025: दिवाली के समय लोग दूर-दूर से पटाखे लेकर आते हैं. आइए जानते हैं कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे ला सकते हैं या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Diwali 2025: दिवाली के समय लोग दूर-दूर से पटाखे लेकर आते हैं. आइए जानते हैं कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे ला सकते हैं या नहीं.

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और भारत की सड़कें रोशनी से चमक उठी हैं. त्योहार की रौनक तो है ही लेकिन साथ में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. खासकर पटाखों के परिवहन के मामले में. लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे लेकर जा सकते हैं? आइए जानते हैं.

1/6
पटाखे ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं में आते हैं. इस वजह से इन्हें किसी भी परिस्थिति में ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता. ट्रेन में इन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है.
पटाखे ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं में आते हैं. इस वजह से इन्हें किसी भी परिस्थिति में ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता. ट्रेन में इन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है.
2/6
रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इस कानून के तहत भारतीय रेलवे उन व्यक्तियों को दंडित कर सकता है जो ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं ले जा रहे हों.
रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इस कानून के तहत भारतीय रेलवे उन व्यक्तियों को दंडित कर सकता है जो ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं ले जा रहे हों.
3/6
पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें ₹1000 तक का जुर्माना और ज्यादा गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद भी हो सकती है.
पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें ₹1000 तक का जुर्माना और ज्यादा गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद भी हो सकती है.
4/6
पटाखे काफी ज्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं. हल्की सी भी चिंगारी या फिर गर्मी के संपर्क में आने से आग लग सकती है. इससे यात्री और ट्रेन कर्मचारियों को खतरा हो सकता है.
पटाखे काफी ज्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं. हल्की सी भी चिंगारी या फिर गर्मी के संपर्क में आने से आग लग सकती है. इससे यात्री और ट्रेन कर्मचारियों को खतरा हो सकता है.
5/6
पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय रेलवे ने ऐसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की कोशिश की है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान ऐसी आपात स्थिति ना बने.
पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय रेलवे ने ऐसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की कोशिश की है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान ऐसी आपात स्थिति ना बने.
6/6
दिवाली और बाकी त्योहारों के मौसम में लोगों को दूसरे शहरों से सस्ते पटाखे लाने का लालच होता है. यह लालच एक बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है.
दिवाली और बाकी त्योहारों के मौसम में लोगों को दूसरे शहरों से सस्ते पटाखे लाने का लालच होता है. यह लालच एक बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है.
Published at : 15 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Firecrackers On Trains Diwali Safety

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
भोजपुरी सिनेमा
जाति की वजह से अधूरा रह गया था निरहुआ का पहला प्यार, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
निरहुआ का पहला प्यार अधूरा रह गया था, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
नौकरी
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
जनरल नॉलेज
World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget