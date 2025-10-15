हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में कैसे माफ होगा पानी का बकाया बिल? जान लें अपने काम की बात

दिल्ली में कैसे माफ होगा पानी का बकाया बिल? जान लें अपने काम की बात

Delhi Government Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली सरकार ने बकाया पानी बिल और जुर्माने पर राहत दी है. 31 जनवरी तक पूरा जुर्माना माफ, 1 फरवरी से 31 मार्च तक मिलेगी इतनी छूट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Government Water Bill Waiver Scheme:  दिल्ली सरकार ने पानी के बढ़े हुए बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एलपीएससी माफी योजना शुरू की है. जिसके तहत पुराने बकाया पर लगने वाला जुर्माना माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपने बकाया बिल चुका देते हैं. तो उन्हें पूरा जुर्माना माफ मिलेगा.

वहीं अगर वह 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करते हैं. तो 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह योजना 14 अक्टूबर से लागू की गई है और इसका फायदा लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा. इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य पुराने विवादों को खत्म करना और जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारना है. जान लीजिए जुर्माना माफ करवाने के लिए क्या करना होगा. 

पानी का बकाया बिल होगा माफ

अगर आप दिल्ली में रहते और आप पर पानी के बिल का बकाया है. तो फिर आपको दिल्ली सरकार की ओर से राहत दी जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया पानी के बकाया बिल माफ किए जाएंगे. करीब 11000 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया जा रहा है. फिलहाल दिल्ली के उपभोक्ताओं पर कुल 87589 करोड़ रुपये का बकाया है. जिसमें से 91 प्रतिशत एलपीएससी यानी जुर्माने के रूप में है. 

घरेलू उपभोक्ताओं का 16000 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. उपभोक्ता चाहें तो पूरा बिल एक बार में चुका सकते हैं या फिर किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. पहले समय पर बिल न भरने पर 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, अब इसे घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठाएं और अपने पुराने बिलों से राहत पाएं.

अवैध कनेक्शन को वैध कराने का मौका भी

सरकार ने न सिर्फ बकाया बिल पर छूट दी है. बल्कि अवैध पानी और सीवर कनेक्शन को वैध कराने का भी आखिरी मौका दिया है. पहले जहां घरेलू उपभोक्ताओं को इसके लिए 26000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था. अब उन्हें सिर्फ 1000 रुपये देने होंगे. गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये रकम 61000 रुपये से घटाकर 5000 रुपये कर दी गई है.

लेकिन यह छूट सिर्फ जुर्माने की राशि पर लागू होगी. नार्मल जल शुल्क और कनेक्शन फीस पहले की तरह देनी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई उपभोक्ता अब तक वैधीकरण नहीं करा पाए थे. उन्हें अब यह मौका दिया जा रहा है. योजना के बाद अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

इस तारीख तक ले सकते हैं फायदा

दिल्ली जल बोर्ड ने साफ कहा है कि एलपीएससी माफी योजना और कनेक्शन वैधीकरण दोनों ही आखिरी मौके हैं.  इसके जरिए उपभोक्ताओं को राहत भी मिलेगी और जल बोर्ड को बकाया वसूली में मदद भी. सरकार चाहती है कि आने वाले समय में पानी की सप्लाई और बिलिंग सिस्टम दोनों पारदर्शी और डिजिटल हों. जो उपभोक्ता लंबे समय से गलत या भारी बिलों के कारण परेशान थे. उनके लिए यह योजना राहत भरी है. अगर आपने अब तक अपना पानी बिल नहीं भरा है या कनेक्शन वैध नहीं कराया है तो 31 जनवरी 2026 तक यह मौका हाथ से न जाने दें.

Published at : 15 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Water Bill Utility News Delhi Government
