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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Food: ट्रेन में स्विगि-जोमैटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं खाना, बस तैयार रखें PNR, जानें प्रोसेस

Train Food: ट्रेन में स्विगि-जोमैटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं खाना, बस तैयार रखें PNR, जानें प्रोसेस

Indian Railways: ट्रेन यात्रा के दौरान अब यात्री केवल 10 अंकों के PNR नंबर से स्विगी और जोमैटो के जरिए तय स्टेशन पर पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सीधे अपनी सीट पर मंगवा सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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Train Food Delivery: अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान आपको स्विगी और जोमैटो से खाना खाने का मन कर रहा है, तो अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, भारतीय रेलवे के सफर के दौरान अब स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप अपना पसंदीदा खाना सीट पर मंगवा सकते हैं.  

ऐसे में आप इस सुविधा की मदद से किसी तय स्टेशन पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. ऑर्डर करने के बाद खाना सीधे आपकी सीट पर पहुंचाया जाता है, जिससे अब आपको बाहर जाकर खाना लेने जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए आपको सिर्फ अपना 10 अंकों का PNR नंबर चाहिए.

कैसे करें ट्रेन में खाना ऑर्डर?

  • अपने मोबाइल में Zomato या Swiggy ऐप खोलें.
  • सर्च बॉक्स में Train या IRCTC Food on Train टाइप करके सर्च करें.
  • इसके बाद अब अपना 10 अंकों का PNR नंबर डालें.
  • PNR नंबर दर्ज करते ही आपकी ट्रेन, कोच और सीट की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

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  • जिस रेलवे स्टेशन पर खाना मंगवाना चाहते हैं, उसका नाम चुनें.
  • वहां मौजूद रेस्टोरेंट में से अपनी पसंद का भोजन चुनकर कार्ट में जोड़ें.
  • इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी (COD) में से कोई एक ऑप्शन चुनकर ऑर्डर कन्फर्म कर दें.

सीट पर मिलेगा पसंदीदा खाना

ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद आपके द्वारा दिए गए स्टेशन पर आपका खाना तैयार कर दिया जाएगा. साथ ही ट्रेन के पहुंचते ही डिलीवरी एजेंट आपकी सीट तक आपका पसंदीदा खाना पहुंचा देगा. यह सुविधा उन यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है जो पेंट्री के खाने की बजाय अपनी पसंद से Zomato या Swiggy के जरिए ताजा खाना खाना चाहते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Zomato Swiggy Utility News INDIAN RAILWAYS Train Food Delivery
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