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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिला तो पेंशन में इसका फायदा मिलेगा या नहीं, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिला तो पेंशन में इसका फायदा मिलेगा या नहीं, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के दिन पदोन्नति पाकर कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के सभी लाभ और संशोधित पेंशन पाने के हकदार होंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Jul 2026 08:35 PM (IST)
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Government Employees: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिलता है और वह उसी दिन नए पद का कार्यभार संभाल लेता है, तो उसे प्रमोशन से जुड़े सभी फायदे और उसी प्रमोशन के आधार पर पेंशन का हक मिलेगा. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कार्यभार दोपहर बाद या शाम को संभालने की वजह से उन्हें इन फ़ायदों से महरूम नहीं किया जा सकता.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से जुड़ा हुआ था, जिन्हों ने 31 मई 2023 को प्रोफेसर (सीटीई) के पद पर प्रमोशन किया गया. हालांकि, उन्होंने उसी दिन शाम करीब 5:20 बजे नए पद की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी. लेकिन उसी दिन उनका रिटायरमेंट होने के करना उन्हें तुरंत सेवा से मुक्त कर दिया गया.

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सरकार ने क्यों किया था इनकार?

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ने अपने प्रमोशन के आधार पर पेंशन और अन्य लाभ की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने खारिज कर दिया. सरकार ने कहा कि कर्मचारी ने दोपहर बाद कार्यभार संभाला था, इसलिए पेंशन और अन्य लाभ अगले दिन से लागू होगा.

हालांकि, अगले दिन उसकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, इसलिए उन्हें पुराने पद के आधार पर ही पेंशन देने का फैसला किया गया. जिसके बाद यह मामला कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएसएटी) तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला किया.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हालंकी वहीं, हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि चाहे वह सुबह हो या शाम प्रमोशन का प्रभाव उस दिन से माना जाएगा, जिस दिन कर्मचारी ने नए पद का कार्यभार संभाल लिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इस आधार पर किसी कर्मचारी को प्रमोशन और पेंशन के फायदे से महरूम नहीं किया जा सकता कि उसने दिन के दूसरे हिस्से में काम की जिम्मेदारी संभाला था. इसलिए अब नए पद के मुताबिक सभी सेवा और पेंशन के फायदे सरकारी कर्मचारियों को देने होंगे.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Government Employees Pension Rules Karnataka High COurt
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