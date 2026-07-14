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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचुनाव आयोग का बड़ा कदम, अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म, वोट डालना हुआ आसान

चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म, वोट डालना हुआ आसान

Voter List: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो जान लें, अब SIR के तहत Enumeration Form भरने के लिए BLO का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. ECI ने पात्र मतदाताओं के लिए यह सुविधा ऑनलाइन शुरू कर दी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Jul 2026 11:43 AM (IST)
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  • लॉग इन, ई-साइन की पुष्टि OTP द्वारा होगी।

Voter List Update: डिजिटल सुविधाओं के आने के बाद अब ज्यादातर कामों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब घर बैठे ही हमारे कई सारे काम आसानी से हो जाते हैं. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो यह खबर आपके बेहद काम की है. अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही फॉर्म जमा करने के लिए BLO का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए SIR यानी  Special Intensive Revision के तहत Enumeration Form ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू कर दी.  

कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म?

अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Enumeration Form भरने की सुविधा दी है. इसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

  • मतदाता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या EPIC (वोटर आईडी) नंबर के जरिए पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • लॉग के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
  • इससे आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी.
  • इसके बाद Fill Enumeration Form का ऑप्शन चुनें.
  • फिर आपसे कुछ जरूरी जानकारियां मांगी जाएंगी, उसे ध्यान से भरें.
  • फॉर्म भरने के बाद सिस्टम आपको e-Sign पेज पर ले जाएगा.
  • यहां एक बार फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
  • जब आप OTP दर्ज कर देंगे तो आपका फॉर्मं ऑनलाइन जमा हो जाएगा.

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पहली बार वोटर बनने वाले जान लें खास नियम

अगर आप पहली बार वोटर बनने के लिए Form-6 भर रहे हैं तो जान लें, नए नियमों के मुताबिक अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके माता-पिता पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल थे भी या नहीं.

यह सुविधा किन मतदाताओं को मिलेगी?

  • ध्यान रखें, यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है.
  • इसके लिए मतदाता का मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो.

फॉर्म भरने के दौरान रखें कुछ खास बातों का ध्यान

  • अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो जब फॉर्म एक बार जमा हो जाए तो दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है.
  • अगर आपने फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है तो फॉर्म BLO को ऑफलाइन देने की जरूरत नहीं है.
  • ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय सभी जानकारियों को अच्छे से भरे.
  • गलत या आधी-अधूरी जानकारी भरने से आवेदन रद्द हो सकता है.
  • अगर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको अपने इलाके के BLO से संपर्क करना पड़ेगा.
  • ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान यह अच्छे से पता कर लें कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ भी है या नहीं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Voter-List Online Form Utility News Election Commission SIR Form
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