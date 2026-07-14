दिल्ली में किन-किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 और कैसे, उम्र भी है अहम, एक बार पढ़ लें नियम
Delhi Government Scheme: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली योजना में बड़ा बदलाव किया है और इसके पात्रता नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं. जानिए.
- दिल्ली निवासी, गरीब परिवार और आपराधिक रिकॉर्ड रहित महिलाएं पात्र होंगी।
Delhi Government Scheme: देश के कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं का उद्देश्य होता है कि इस सहायता की मदद से महिलाएं अपने जरूरी खर्चों को पूरा कर पाए, ताकि आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर न रहना पड़े. इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना में बड़ा बदलाव किया है.
योजना में क्या-क्या बदलाव हुआ?
अगर बात करें बदलाव कि तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस योजना का नाम बदल दिया गया है. पहले इस योजना को महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस योजना को दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी, लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ वहीं महिला ले पाएंगी, जो नियमों के तहत पात्र मानी जाएंगी.
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कब शुरू होगी योजना और किसे मिलेगा लाभ?
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली लक्ष्मी योजना को रक्षाबंधन के आसपास शुरू की जाएगी. इस योजना का लाभ हर महिला नहीं ले सकेगी. सरकार ने पात्रता के कुछ जरूरी शर्तें तय की है. उस शर्तों के मुताबिक ही महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
योजना के नियम जानें
- घर में जो महिला उम्र में बड़ी होगी उसे ही पात्र माना जाएगा.
- सबसे जरूरी बात एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को योजना का लाभ उठा पाएंगी.
- आवेदक महिला 10 साल से दिल्ली में रह रही हो.
- यह योजना केवल गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए ही है.
ध्यान रखें, अगर महिला के परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी. इसके अलावा जिन घरों में कार यानी चार पहिया वाहन हो, उस घर की महिला को भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.
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