सोनम वांगचुक का वजन 8.5 KG घटा, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरकार को आपकी परवाह नहीं, इसलिए...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन, वजन 8.5 KG घटा, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरकार को आपकी परवाह नहीं, इसलिए...'

सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन, वजन 8.5 KG घटा, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरकार को आपकी परवाह नहीं, इसलिए...'

अभिजीत दीपके ने कहा कि वांगचुक का वजन 8.5KG कम हो गया है और उनका BP 109/70 है. उन्होंने वांगचुक के साथ बातचीत भी शेयर की है, जिसमें सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है. 

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 14 Jul 2026 01:04 PM (IST)
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शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर अनशन का आज 17वां दिन है. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने उनकी हेल्थ के बारे में बताया कि वांगचुक की मांपपेशियां कमजोर होने लगी हैं और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है. 

CJP फाउंडर ने कहा कि वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 है. दीपके ने वांगचुक के साथ अपनी बातचीत भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है. 

वांगचुक का वजन घटा, बीपी गिरा

अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, 'उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है. बाकी सब लोगों की तरह मैंने भी उनसे अनशन तोड़ने की गुहार लगाई. उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया कि मुझसे अनशन तोड़ने के लिए मत कहो. सरकार से पूछो कि वे बातचीत शुरू क्यों नहीं कर रहे.'
 
उन्होंने सरकार से यह भी अपील की कि इस विरोध प्रदर्शन को अहंकार की लड़ाई में न बदलें, क्योंकि इसमें मानवीय जीवन दांव पर लगे हैं. उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल जवाबदेही की मांग करता है. गलती स्वीकार करना कमजोरी की निशानी नहीं है. यह परिपक्वता, जवाबदेही और सुधार की इच्छा का प्रतीक है.

सोनम वांगचुक को नेताओं का भी समर्थन

सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी को नेताओं का भी समर्थन मिला है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, सीपीआई सांसद अमराराम, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने जंतर-मंतर का प्रदर्शन किया है. महुआ मोइत्रा ने तो वांगचुक से भूख हड़ताल को खत्म करने और विरोध प्रदर्शन जारी करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- 'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?

महुआ मोइत्रा ने वांगचुक से की ये मांग

टीएमसी सांसद ने एक्स पर लिखा, 'सोनम सर, आपके अनशन ने न्याय की लड़ाई में देश के युवाओं को एकजुट कर दिया है. आपका लक्ष्य पूरा हो गया है. सरकार को आपकी या करोड़ों युवाओं की जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपकी जान हमारे लिए मायने रखती है. कृपया अनशन समाप्त करें और लड़ाई जारी रखें.'

उद्धव ठाकरे ने वांगचुक को दिया समर्थन

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संगठन और उसके उद्देश्य को अपना समर्थन दिया. X पर एक पोस्ट में ठाकरे ने कहा, 'हम शिवसेना की ओर से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं.' शिवसेना यूबीटी चीफ ने भी वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की.

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में CJI को कहे अपशब्द, अब जस्टिस सूर्यकांत ने खुद दिया जवाब, जानें क्या बोले

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Mahua Moitra CJP Abhijit Dipke
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