Home Buying Expenses: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. लेकिन कई लोग सिर्फ फ्लैट या मकान की कीमत और रजिस्ट्री के खर्च का ही हिसाब लगाते हैं. बाद में पता चलता है कि इसके अलावा भी कई ऐसे चार्ज हैं, जिनके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं. जी हां, घर खरीदते समय सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत और रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि कई तरह के दूसरे खर्च भी होते हैं. अगर पहले से इन खर्चों की जानकारी न हो, तो आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है. अगर आप भी नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्री के अलावा लगने वाले इन जरूरी खर्चों के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए.

1. स्टांप ड्यूटी

घर खरीदते समय सबसे बड़ा खर्च स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का होता है. यह राज्य के नियमों के अनुसार तय होती है. कई राज्यों में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट भी दी जाती है.

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2. GST

अगर आप अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उस पर GST देना पड़ सकता है. हालांकि तैयार और कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले घरों पर आमतौर पर GST नहीं लगता.

3. प्रोसेसिंग फीस

अगर घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन ले रहे हैं, तो बैंक प्रोसेसिंग फीस, लीगल वेरिफिकेशन और तकनीकी जांच के नाम पर अलग से शुल्क ले सकता है. यह बैंक और लोन की राशि के हिसाब से अलग-अलग होता है.

4. मेंटेनेंस

कई बिल्डर फ्लैट का कब्जा देने से पहले एक या दो साल का मेंटेनेंस चार्ज एडवांस में लेते हैं. इसके अलावा सोसाइटी मेंटेनेंस, क्लब हाउस, पार्किंग और कॉमन एरिया के लिए भी अलग शुल्क देना पड़ सकता है.

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5. पार्किंग

अगर आप कार पार्किंग लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है. कई प्रोजेक्ट में पार्किंग की कीमत घर की कीमत में शामिल नहीं होती.

6. इंटीरियर और फर्निशिंग

घर खरीदने के बाद असली खर्च यहीं से शुरू होता है. मॉड्यूलर किचन, अलमारी, फॉल्स सीलिंग, पेंट, फर्नीचर, पर्दे, एसी और दूसरे घरेलू सामान पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च हो सकती है.

7. बिजली-पानी कनेक्शन

घर में शिफ्ट होने से पहले बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी अलग-अलग शुल्क देना पड़ सकता है. कुछ बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज भी वसूलते हैं.