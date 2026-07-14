2024 में ग्रेजुएट और अकांउट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे

बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है. बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खाते में करीब 9,00,000 लाख रुपये हैं. नकद हाथ में 70 हजार की जानकारी दी गई है. अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है. पूछा है एक बेरोजगार के अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए?

'बेरोजगार कार्यकर्ता के पास...'

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से झूठ की खेती करती आई है. आस्था में लूट करने का काम करती है और उस पैसे को अपने कार्यकर्ताओं को देती है, नहीं तो एक बेरोजगार कार्यकर्ता के पास 10 लाख कहां से आए यह भी बताना चाहिए.

वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर बचती दिखी. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं ली है. जानकारी लेने पर ही बयान दे सकते हैं.

हलफानामा में इंटर पास की जानकारी नहीं

दूसरी ओर नीरज कुमार सिन्हा की शिक्षा पर भी सवाल उठाया जा रहा है. उन्होंने हलफनामा में यह बताया है कि 2012 में दसवीं की परीक्षा पास की और फिर 2024 में उन्होंने ग्रैजुएशन किया. बीच में इंटर की परीक्षा कहां से और कब पास की इसके बारे में बताया ही नहीं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं.

किराए का घर, गाड़ी नहीं, कोई केस नहीं

बता दें कि नीरज सिन्हा का जो हलफनामा सामने आया है उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जो जानकारी दी है उसके उनके वे पटना में किराए के घर में रहते हैं. गाड़ी नहीं है. कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है. वह लंबे समय से मीठापुर बी एरिया में अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहते हैं.

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हलफनामा के मुताबिक नीरज कुमार सिन्हा के पास कुल संपत्ति 20 लाख 28 हजार 554 रुपये की है. वहीं चल संपत्ति 12,28,554.74 रुपये की है. चल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके बैंक खातों में जमा है. उनका मुख्य बैंक खाता SBI, मीठापुर, पटना शाखा में है, जिसमें 8,99,704.74 रुपये जमा हैं. इसके अलावा उनका एक अन्य खाता UCO Bank एजी ऑफिस ब्रांच पटना में है, जिसमें 25 हजार रुपये जमा हैं.

नीरज कुमार आयकर रिटर्न भी भरते हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6.71 लाख रुपये, 2025-26 में 4.97 लाख रुपये तथा 2024-25 में 4.89 लाख रुपये की आय घोषित की है. नीरज सिन्हा का प्रमुख आय स्त्रोत कृषि और व्यापार है. आभूषण में उनके पास एक लाख 32 हजार रुपये की सोने की चेन और 4 ग्राम सोने की अंगूठी एवं 200 ग्राम चांदी है.

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