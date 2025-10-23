हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस योजना में महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, जान लें कैसे होगा आवेदन?

इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, जान लें कैसे होगा आवेदन?

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: सरकार इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये भेज रही है. कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन? जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 23 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है. इनमें से कई योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली होती हैं. इसी साल बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार शुरू करने में सरकार की ओर से 10000 रुपये की मदद दी जाती है. 

इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ ले चुकी है. योजना की अब तक चार किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब 5वीं किस्त जारी होनी है. अगर आप भी बिहार से ताल्लुक रखती हैं और चाहिए 10 हजार रुपये की किस्त का लाभ तो जान लें कैसे करना होगा आवेदन.

कैसे मिलता है योजना में लाभ?

बिहार सरकार की ओर से पहले किस्तों की तारीख जारी कर दी गई है. सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देती है. इस योजना के तहत 18 तरह के छोटे उद्योग शुरू करने के लिए मदद उपलब्ध है. पहली किस्त के तौर पर महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं. अगर महिला अपने व्यवसाय को छह महीने तक जारी रखती है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम

तो उसे 2 लाख रुपये तक की अलग से सहायता भी मिल सकती है. योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने जीविका समूह के जरिए आवेदन किया और उनका आवेदन मंजूर हो चुका है. पहले से इस योजना का लाभ पा चुकी महिलाओं के खाते में अगली किस्त नहीं आएगी. योजना की पांचवी किस्त 24 अक्टूबर को भेजी जाएगी. 

क्या है आवदेन का प्रोसेस?

महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करना आसान है. इसके लिए पहले जीविका की वेबसाइट (brlps) पर जाकर पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल्स और बिजनेस का टाइप दर्ज करना अनिवार्य है. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें जैसे मैट्रिक या इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र  अगर लागू हो. 

यह भी पढ़ें: जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?

स्थायी निवास प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र अगर लागू हो, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर. पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन स्वीकार होने पर लाभ राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

यह भी पढ़ें: एक्सीडेंट होने पर सरकार देगी इतने रुपये, इस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें अप्लाई करने का तरीका

Published at : 23 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Bihar Government Utility News Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana
और पढ़ें
