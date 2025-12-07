छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत

Chhattisgarh Road Accident: जशपुर जिले में दुलदुला थाना प्रभारी केके साहू ने बताया कि कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 07 Dec 2025 03:14 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रविवार (07 दिसंबर) को भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. एक कार और ट्रक की टक्कर में चार पुरुषों और 17 वर्षीय एक लड़के की जान चली गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दुलदुला थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव के पास तड़के उस समय हुई, जब कार सवार लोग मनोरा के पास एक मेले में ‘ऑर्केस्ट्रा शो’ देखने के बाद अपने पैतृक स्थान खटंगा लौट रहे थे. 

दुलदुला थाना प्रभारी केके साहू ने बताया, “कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.” घटना के बाद कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना दी.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल

घटना के बाद कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना दी. अधिकारी ने बताया कि दुलदुला थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया.

सड़क हादसे में मृतकों की हुई पहचान

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान रामप्रसाद यादव (26), उदय कुमार चौहान (18), सागर टिर्की (22), दीपक प्रधान (19) और अंकित तिग्गा (17) के रूप में हुई है. ये सभी खटंगा निवासी थे. थाना प्रभारी केके साहू ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है.

इससे पहले अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन को टक्कर मार दी. पीड़ितों में तीन महिला शिक्षक, एक नाबालिग लड़की और ड्राइवर शामिल हैं.

Published at : 07 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Jashpur Chhattisgarh News
