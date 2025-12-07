हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

कुत्ते ने सोचा था कि वो बाइक वाले को डराएगा, लेकिन चंद सेकेंड में हालात ऐसे पलटे कि बेचारे चार पैरों वाले को ही अपनी जान बचाने के लिए गली-गली भागना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब और मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है उसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. इसमें एक कुत्ता अपनी आदत के मुताबिक एक बाइक सवार के पीछे पड़ गया और भौंकते हुए उसका पीछा करने लगा. आमतौर पर लोग ऐसे हालात में बाइक की स्पीड बढ़ाकर निकल जाते हैं. लेकिन यहां कहानी उल्टी हो गई. कुत्ते ने सोचा था कि वो बाइक वाले को डराएगा, लेकिन चंद सेकेंड में हालात ऐसे पलटे कि बेचारे चार पैरों वाले को ही अपनी जान बचाने के लिए गली-गली भागना पड़ा.

बाइक सवार के पीछे दौड़ना कुत्ते को पड़ा भारी

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि एक शख्स आराम से अपनी बाइक पर जा रहा होता है. तभी अचानक मोहल्ले का एक कुत्ता भौंकते हुए उसके पीछे लग जाता है. कुत्ते को लगता है कि वह अपनी दहाड़ से बाइक सवार को डरा देगा. लेकिन उसकी यही गलती उसे भारी पड़ जाती है. कुत्ते के भौंकते ही बाइक राइडर अचानक ब्रेक लगाकर रुकता है. जैसे ही बाइक रुकती है, कुत्ते के होश उड़ जाते हैं. अब डरकर वो उल्टे पांव भागने लगता है. लेकिन यहीं से वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है. बाइक सवार भी उसकी हरकत का मजा लेने के लिए बाइक को स्टार्ट करता है और उसी कुत्ते के पीछे दौड़ाता है जिसने कुछ देर पहले उसे भौंककर चुनौती दी थी.

गिरा पड़ा फिर संभला और जान बचाकर भाग निकला

अब नजारा ऐसा बनता है कि आगे कुत्ता पूरी ताकत लगाकर भाग रहा होता है और पीछे बाइक सवार शेर की तरह उसका पीछा करता है. गली-गली कुत्ता दौड़ता है. कभी वह गिरने की नौबत में आ जाता है, कभी लड़खड़ाकर भागता है. लेकिन जान बचाने के लिए वो लगातार दौड़ते ही रहता है. मोहल्ले में मौजूद लोग इस नजारे को देखकर ठहाके लगाते हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @sillyshweta नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई यूजर्स ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई से भारी मिस्टेक हो गई. एक और यूजर ने लिखा..अब कभी किसी के पीछे नहीं भागेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई मर जाएगा वो दौड़ दौड़कर, अब बस भी कर दे यार.

Published at : 07 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Biker Vs Dog
और पढ़ें
