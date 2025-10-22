जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?

SIP or SWP Which Is Better Option: आज के दौर में बहुत से लोग अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं. जिससे वह ज्यादा पैसे कमा सकें. कई लोग आजकर SIP में पैसे लगाते हैं. अगर आप जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं. तो सिर्फ SIP निवेश करना ही काफी नहीं है. SIP यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लाॅन्गटर्म में पैसा बढ़ाता है. लेकिन अगर आप कुछ पैसों को समय-समय पर निकालकर सही तरीके से फिर से निवेश करें.

तो पैसा और तेजी से बढ़ सकता है. इसी के लिए SWP यानी सिस्टेमैटिक विद्ड्रॉल प्लान का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका आपको निवेश से होने वाले रिटर्न का फायदा उठाने के साथ-साथ लिक्विडिटी भी देता है. SIP और SWP को मिलाकर आप पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रोथ और रिटर्न दोनों दे सकते हैं. चलिए बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

SIP के साथ पैसा कैसे बढ़ता है?

SIP में आप हर महीने या सालाना तय रकम निवेश करते हैं. इससे मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. मान लें कि आप हर महीने 10000 रुपये 12% रिटर्न वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं.

तो 20 साल में आपका निवेश करीब 80 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. SIP में रेगुलर निवेश होने से आप लाॅन्ग टर्म में बड़ी रकम जुटा सकते हैं. इसके साथ ही SIP में टैक्स सेविंग ऑप्शन भी होते हैं. जैसे ELSS फंड, जो इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स में भी राहत देते हैं.

SWP से कैसे ज्यादा मुनाफा होगा?

कई लोगों को SIP के बारे में जानकारी है. लेकिन बहुत से लोगों को SWP के बारे में नहीं पता होता. SWP यानी सिस्टेमैटिक विद्ड्रॉल प्लान का मतलब होता है. अपने निवेश से थोड़ी-थोड़ी रकम समय-समय पर निकालना. इसका फायदा यह है कि आपका पैसा एकदम बंद नहीं रहता और जरूरत पड़ने पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. मान लीजिए आपने SIP के जरिए अच्छी रकम जमा कर ली है.

तो हर साल उसका थोड़ा हिस्सा निकालकर किसी सुरक्षित डेट फंड में डाल सकते हैं. इससे आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और कुछ हिस्सा सेफ भी रहेगा. SWP की खासियत है कि यह आपको रेगुलर इनकम और ग्रोथ दोनों देता है. यानी पैसे की कमी भी नहीं होगी और आपका निवेश लगातार बढ़ता रहेगा.

