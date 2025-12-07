हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट

Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट

Weight Loss Diet Snacks:आजकल हर कोई वजन घटाने में लगा हुआ है, इसके लिए तरह-तरह के डाइट फॉलो किए जा रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि मूंगफली या मखाना इसमें से कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Dec 2025 12:27 AM (IST)
Healthy Snacks For Weight Loss: आजकल लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रहे हैं, हालांकि आपको बता दें कि वजन कम करने की कोशिश में सही स्नैक चुनना बहुत मायने रखता है. ज्यादातर लोग ऐसा कुछ चाहते हैं जो पेट भरे, स्वाद भी अच्छा हो और काम के बीच या शाम की भूख में आसानी से खाया जा सके. मूंगफली (पीनट्स) और मखाना (फॉक्स नट्स) दो ऐसे विकल्प हैं जिन्हें अक्सर हेल्दी माना जाता है. पीनट्स प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर होते हैं, जबकि मखाना कम कैलोरी वाला और जल्दी पचने वाला हल्का स्नैक माना जाता है.

लेकिन वजन घटाने के मामले में दोनों शरीर पर अलग तरीके से असर डालते हैं. चलिए आपको इनके  फायदे, कैलोरी और न्यूट्रिशन को अच्छे से बताते हैं, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इनका चूज कर सकें. 

 पोषण में क्या फर्क है?

मूंगफली  एनर्जी से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए थोड़ी-सी मात्रा भी लंबे समय तक ऊर्जा देती है. इसके मुकाबले, मखाना बेहद हल्का और कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए इसे बड़ी मात्रा में भी बिना गिल्ट के खाया जा सकता है. 

कैलोरी किसमें कम है?

अगर आप कैलोरी पर नजर रखते हैं, तो मखाना सही चुनाव है. एक कटोरी भुना मखाना, थोड़े से भुने मूंगफली  से भी कम कैलोरी देता है.

कौन ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है?

मूंगफली ज्यादा देर तक भरा रखते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और फैट अधिक है. मखाना जल्दी पेट भरता है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि इसमें फैट कम और प्रोटीन मध्यम मात्रा में होता है.  दोनों स्नैक्स वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सही सर्विंग बहुत जरूरी है. मूंगफली हेल्दी हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर कैलोरी बढ़ जाती है. मखाना अधिक सर्विंग में भी हल्का रहता है.

अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार किसे चुनें?

अगर आपको ऐसा स्नैक चाहिए जो कई घंटे तक भूख रोककर रखे, तो मूंगफली बेहतर हैं. अगर आप लो-कैलोरी और हल्का स्नैक चाहते हैं जो क्रेविंग शांत कर दे, तो मखाना सही रहेगा. अगर आपको इसको सरल शब्दों में बताएं, तो अगर आपको कम कैलोरी चाहिए तो मखाना चुनें, अगर आप अपना पेट लंबे समय तक भरना चाहते हैं, तो आपके पास मूंगफली  बेहतर लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कम मात्रा हो.  वजन घटाने के लिए दोनों को भी शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा  रात की हल्की भूख के लिए मखाना और सुबह या शाम के प्रोटीन स्नैक के लिए मूंगफली आपके लिए अच्छा विकल्प है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Low Calorie Snacks Healthy Snacks For Weight Loss High Protein Snacks
