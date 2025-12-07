Healthy Snacks For Weight Loss: आजकल लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रहे हैं, हालांकि आपको बता दें कि वजन कम करने की कोशिश में सही स्नैक चुनना बहुत मायने रखता है. ज्यादातर लोग ऐसा कुछ चाहते हैं जो पेट भरे, स्वाद भी अच्छा हो और काम के बीच या शाम की भूख में आसानी से खाया जा सके. मूंगफली (पीनट्स) और मखाना (फॉक्स नट्स) दो ऐसे विकल्प हैं जिन्हें अक्सर हेल्दी माना जाता है. पीनट्स प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर होते हैं, जबकि मखाना कम कैलोरी वाला और जल्दी पचने वाला हल्का स्नैक माना जाता है.

लेकिन वजन घटाने के मामले में दोनों शरीर पर अलग तरीके से असर डालते हैं. चलिए आपको इनके फायदे, कैलोरी और न्यूट्रिशन को अच्छे से बताते हैं, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इनका चूज कर सकें.

पोषण में क्या फर्क है?

मूंगफली एनर्जी से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए थोड़ी-सी मात्रा भी लंबे समय तक ऊर्जा देती है. इसके मुकाबले, मखाना बेहद हल्का और कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए इसे बड़ी मात्रा में भी बिना गिल्ट के खाया जा सकता है.

कैलोरी किसमें कम है?

अगर आप कैलोरी पर नजर रखते हैं, तो मखाना सही चुनाव है. एक कटोरी भुना मखाना, थोड़े से भुने मूंगफली से भी कम कैलोरी देता है.

कौन ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है?

मूंगफली ज्यादा देर तक भरा रखते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और फैट अधिक है. मखाना जल्दी पेट भरता है, लेकिन इसका असर ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि इसमें फैट कम और प्रोटीन मध्यम मात्रा में होता है. दोनों स्नैक्स वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सही सर्विंग बहुत जरूरी है. मूंगफली हेल्दी हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर कैलोरी बढ़ जाती है. मखाना अधिक सर्विंग में भी हल्का रहता है.

अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार किसे चुनें?

अगर आपको ऐसा स्नैक चाहिए जो कई घंटे तक भूख रोककर रखे, तो मूंगफली बेहतर हैं. अगर आप लो-कैलोरी और हल्का स्नैक चाहते हैं जो क्रेविंग शांत कर दे, तो मखाना सही रहेगा. अगर आपको इसको सरल शब्दों में बताएं, तो अगर आपको कम कैलोरी चाहिए तो मखाना चुनें, अगर आप अपना पेट लंबे समय तक भरना चाहते हैं, तो आपके पास मूंगफली बेहतर लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कम मात्रा हो. वजन घटाने के लिए दोनों को भी शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा रात की हल्की भूख के लिए मखाना और सुबह या शाम के प्रोटीन स्नैक के लिए मूंगफली आपके लिए अच्छा विकल्प है.

